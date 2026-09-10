Llama Javier Díaz a mantener limpia la ciudad; jóvenes participan en crucero ‘Tómala Cochino’

Gobierno de Saltillo fortalece la cultura cívica y exhorta a reportar a quienes arrojen basura en espacios públicos

Como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González para fortalecer la cultura cívica y promover una mayor participación ciudadana, el Gobierno Municipal realizó su crucero de concientización “Tómala Cochino”, con el cual se invitó a la población a depositar la basura en su lugar.

A través del Instituto Municipal de la Juventud, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Instituto Tecnológico de Saltillo y jóvenes del Ateneo Fuente, así como del Instituto de Ciencias y Humanidades, participaron de manera creativa y directa para invitar a peatones y automovilistas a asumir una responsabilidad compartida en el cuidado de la ciudad.

A través de esta estrategia realizada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad, el Gobierno de Saltillo busca generar conciencia sobre la responsabilidad que corresponde a cada persona para mantener limpia la ciudad, evitando arrojar residuos en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos y espacios públicos.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la limpieza y la participación ciudadana.

“La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz es la de ayudar a ofrecer una ciudad más limpia y ordenada, y esto se logra sólo con el esfuerzo de todas y todos; en Saltillo, la juventud se encuentra muy comprometida con esta causa que beneficia a toda la comunidad”, señaló Abraham Ramírez.

De esta manera, se invita a las y los saltillenses a reportar a las personas que sean sorprendidas arrojando basura en la vía pública, al teléfono 844-414-11-14, para que la autoridad correspondiente aplique las sanciones establecidas en el reglamento municipal, las cuales pueden alcanzar hasta los 55 mil pesos. (El Heraldo de Saltillo)