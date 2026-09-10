Llegan la cultura y el arte a la plaza de la colonia La Madrid

Se realizó un taller de artesanías y la miniconferencia “Desmintiendo los mitos de los dinosaurios”

Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González de acercar la cultura y el arte a las colonias, se llevó a cabo en la plaza de la colonia La Madrid un taller de artesanías y la miniconferencia “Desmintiendo los mitos de los dinosaurios”.

A través del Instituto Municipal de Cultura, se impartió el taller de artesanías a cargo de Roldith Javier Morales Yáñez, en el que las y los presentes elaboraron artesanías ancestrales.

Además, como parte del programa Alas y Raíces Coahuila, Roldith Javier Morales dio a conocer el lenguaje de las tribus nómadas del noreste de México con una dinámica que atrapó el interés de las y los vecinos que participaron.

En esta misma sede, en la colonia La Madrid, Jesús Sosa “El chico jurásico” impartió la miniconferencia “Desmintiendo los mitos de los dinosaurios”.

Entre los temas que abordó en su intervención sobre los animales que habitaron la Tierra hace millones de años, se encontraron sus hábitos, hábitats, sonidos para comunicarse y si algunos de ellos eran anfibios, terrestres o marinos, entre otros.

Ambas actividades se desarrollaron en la plaza de la colonia La Madrid, que fue completamente rehabilitada con el programa Activa tu Parque y la cruzada Participa Saltillo.

Con ello se busca generar cercanía con las y los vecinos del sector, además de seguir impulsando la cultura y las artes a todos los rincones de la zona urbana y rural de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)