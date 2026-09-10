AVISO DE CURVA

Morena baja y la oposición, bien, gracias

El INE dio el banderazo de salida al proceso electoral de 2027, una elección que puede cambiar el mapa político del país y de varios estados. De ahí su relevancia.

Estarán en juego la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Es una bolsa muy atractiva para una oposición que lleva varias elecciones perdiendo terreno frente a Morena.

Sus dirigentes aseguran haber encontrado la oportunidad para recuperar posiciones. Dicen que su ventaja está en el desgaste del partido en el poder.

Alejandro Moreno, del PRI, y Jorge Romero, del PAN, dos de las voces opositoras más activas, confían en que las urnas pasarán factura a Morena.

Creo, sin embargo, que hay un exceso de optimismo. La distancia entre lo que la oposición quiere y lo que realmente puede ocurrir es todavía muy grande, según las encuestas.

La medición más reciente de El Universal para la elección de diputados federales le da más de 20 puntos de ventaja a la alianza Morena-PVEM-PT sobre una eventual coalición PAN-PRI. Cifras similares se presentan en buena parte de los estados que renovarán gubernaturas y congresos locales.

Pero esa ventaja morenista no debería preocupar tanto a la oposición. El verdadero problema está en sus propios partidos.

Hay dos explicaciones. La primera está en las encuestas. La segunda, en las contradicciones internas y la falta de una propuesta sólida ante el electorado.

Veamos los números. Morena y sus aliados sí han perdido terreno desde 2024. En la elección para diputados, la alianza Morena-PVEM-PT consiguió el 54.7%. Hoy, según El Universal, la intención del voto para los tres partidos disminuyó al 42%.

De ahí el optimismo de los dirigentes opositores. Sin embargo, hay un detalle que la oposición prefiere ignorar. Y es que los votos que aparentemente pierde Morena no se están yendo al PAN, PRI, Movimiento Ciudadano ni al nuevo partido Somos.

En aquellos comicios, el PAN obtuvo el 16.89% de los votos y ahora registra el 11% de las preferencias. El PRI pasó de 11.13% a 9%. Movimiento Ciudadano, de 10.92% a 9%.

En más de dos años, ninguno de los partidos de oposición ha logrado crecer siquiera un punto en las preferencias. ¿Dónde están los votos que aparentemente ha perdido Morena?

Sucede que el 28% de los encuestados no declara preferencia por ningún partido. Puede existir, por tanto, un segmento importante de electores insatisfechos con la conducción del país, pero que no encuentran en los partidos opositores una alternativa.

Morena puede estar perdiendo empuje. Quizá los temas controvertidos le estén cobrando factura. Pero la pregunta para Alejandro Moreno y Jorge Romero es: ¿por qué el PRI y el PAN no captan las simpatías que, de acuerdo con la encuesta, pierde Morena?

Aquí entramos a la segunda explicación: las contradicciones. Y bastan dos ejemplos.

En el PRI, Alejandro Moreno llama a construir una gran alianza opositora, pero al interior de su partido ni siquiera ha intentado formar una alianza semejante con quienes piensan distinto.

En el PAN, Jorge Romero prefirió que el partido desapareciera en Coahuila antes que formar una alianza que pudiera sostenerlo, bajo el argumento de preservar la identidad. Varias voces le han advertido que podría ocurrir algo similar en 2027 si el PAN insiste en ir por su cuenta.

La oposición habla de una oportunidad histórica para enfrentar a Morena, pero las encuestas y el desempeño de sus partidos muestran que no la están aprovechando. No convencen y parecen no tener claro qué ofrecer al país.