Detiene Comisaría a 30 en operativo nocturno; 7 con orden de aprehensión

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante un operativo de seguridad nocturna, llevó a cabo la detención de 30 personas, entre las cuales siete contaban con orden de aprehensión vigente.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se implementaron operativos de seguridad vespertina y nocturna en distintas colonias de Saltillo, para incrementar la tranquilidad en los sectores.

Mediante el operativo de seguridad nocturna se recorrieron las colonias María de León, Guerrero, Hidalgo, Berrueto, Lomas Verdes, Buenos Aires, Bellavista, Girasol y las inmediaciones del mercado Perfecto Delgado, frente a la Central de Autobuses.

En esos recorridos, realizados por la Policía Municipal de Saltillo, se llevó a cabo la detención de personas por distintos motivos, como alterar el orden o consumir bebidas embriagantes, inhalantes o narcóticos.

Las siete personas que contaban con orden de aprehensión vigente eran requeridas por el delito de posesión de narcóticos y fueron detenidas en tapias abandonadas y arroyos, donde consumían sustancias.

Los detenidos con orden de aprehensión son Roberto “N”, Rafael Alejandro “N”, Brandon Daniel “N”, Inés Alejandro “N”, Ángel Gabriel “N”, Carlos Alfredo “N” y Diego Leonardo “N”.

Las personas que contaban con la orden de aprehensión fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mientras que el resto de las personas fue puesto a disposición de la Coordinación de Jueces Cívicos.

Garza Félix informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es llevar a cabo una supervisión constante de los puntos donde la ciudadanía ha solicitado reforzar la presencia policial, a fin de incrementar las condiciones de seguridad.

Destacó que estos operativos se llevarán a cabo de manera permanente en los distintos sectores del sur, oriente y poniente de la ciudad, además del Centro de Saltillo.

El comisionado de Seguridad puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos de la Policía Municipal 414-11-14, el Chatbot de la Comisaría vía WhatsApp al 844-893-09-09, así como los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp. (El Heraldo de Saltillo)