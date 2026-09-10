Cumplen Luly y Javier con encendido de implantes cocleares

Programa es posible gracias a donaciones de empresarios, fundaciones e iniciativa privada

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, cumple con el compromiso de impulsar acciones a favor de la inclusión, al encender junto con la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, los implantes cocleares de las personas beneficiadas con este programa, posible gracias a las donaciones de empresarios, fundaciones y representantes de la iniciativa privada.

En el evento de entrega de estos importantes apoyos estuvo presente el empresario Pedro Luis Martín Bringas, de la Fundación Otológica de la Laguna.

Javier Díaz informó que durante este año se encenderán nueve implantes cocleares, cuyo valor en conjunto asciende a alrededor de 4.5 millones de pesos, recursos que provienen en su totalidad de donaciones. En lo que va de la administración suman 14 aparatos entregados en beneficio de personas que ahora cuentan con nuevas herramientas para comunicarse y desarrollarse.

Díaz González agradeció a las organizaciones, empresarios y fundaciones que se involucraron con este esquema, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas, y dijo que en equipo seguirán trabajando para hacer de Saltillo una ciudad más incluyente.

“Desde el inicio de la administración, junto con el DIF Municipal que encabeza mi esposa Luly, el Gobierno del Estado, la sociedad civil y nuestros aliados, hemos trabajado para que más familias tengan acceso a programas y acciones que les permitan vivir con mayor bienestar e inclusión”, refirió.

Durante el evento se encendieron los implantes cocleares de cinco personas, además de una diadema, aparatos que les permiten contar con nuevas herramientas para comunicarse, aprender y desarrollarse plenamente.

Asimismo, durante el acto se informó que, gracias a las aportaciones de más empresarios y fundaciones, se logró la compra de otro implante coclear, el cual fue entregado a Carlos Abisaí López Velázquez, de 5 años de edad, quien iniciará el proceso para su colocación.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que en lo que va de la administración suman 14 aparatos entregados, lo cual ha sido posible gracias a la participación de quienes se han sumado a este programa, debido al alto costo que representan estos dispositivos y los procedimientos necesarios para su colocación.

López Naranjo dijo que el compromiso del DIF Municipal, que preside de forma honoraria, es seguir trabajando a favor de las personas que más lo necesitan, por lo que reiteró el agradecimiento a todas las personas e instancias que se suman a esta causa.

“Con el encendido de estos implantes cocleares encendemos también una nueva etapa para estas personas en la que van a poder escuchar la voz de sus seres queridos, se podrán comunicar y desarrollar todo su potencial”, comentó la Presidenta Honoraria del DIF.

El otorrinolaringólogo de Fundación Otológica, Marcelino Covarrubias Tavera, también reconoció a quienes se involucraron en este programa, incluyendo al equipo médico que hizo posible la colocación de los implantes.

“Ahora, como parte de este proceso, exhortamos a las familias de las personas beneficiadas para que sigan con sus terapias que les permitirán un mejor aprovechamiento de este beneficio”, dijo el doctor Covarrubias Tavera.

La señora Ana Priscilia Lara Bocanegra, madre de la niña Ariana Calderón, beneficiaria de este programa, destacó la importancia de recibir este apoyo y lo relevante que será para el desarrollo de su hija.

“Encender este aparato coclear es uno de los regalos más grandes para nosotros como padres, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes, muchas gracias”, compartió la señora Lara Bocanegra.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; la regidora Karla Daniela Ramos Macías; así como representantes de las organizaciones donantes, funcionarios municipales y familiares de las personas beneficiadas. (El Heraldo de Saltillo)