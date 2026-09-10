SALTO DE LETRA

Paquete económico 2027

El Secretario de Hacienda y Crédito Público de México Edgar Amador Zamora ha entregado al Congreso el paquete económico para el año 2027. Este documento contiene 4 importantes elementos: Los Criterios Generales de Política Económica; incluye las previsiones macroeconómicas para el próximo año. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación; en la que se estima el dinero público con el que contará el país, esta iniciativa entrará a discusión en ambas Cámaras y deberá publicarse a más tardar el 31 de octubre. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; proyecto que debe aprobar la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre y finalmente la Miscelánea Fiscal; que contiene todas las reformas, adiciones o derogaciones propuestas a las disposiciones fiscales y necesarias para operar los anteriores elementos.

El documento en general resulta conservador aunque a la alza en gasto y recaudación. No presenta grandes diferencias respecto a las expectativas del 2026 pero si algunas definiciones que conviene observar. Desde los últimos años se ha presentado una marcada disminución en la expectativa al ingreso petrolero, aunque un aumento en la inversión, una menor dependencia en su retorno. El paquete considera un precio del barril de 61.8 USD menor al que se había estimado en 2026 de 78.4 y por consiguiente unos ingresos petroleros menores al proyectado para 2026. Bien dicen que la Izquierda siempre tiende al centro y la mesura en los bienes que otrora parecían ser la solución a la riqueza nacional se modera y se entiende que es saludable una menor dependencia. Sin embargo, uno de los proyectos de inversión mas alto sigue siendo la petrolera nacional.

Los ingresos públicos si resultan mayores pero en los llamados ingresos no petroleros, como en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta y también en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que continua la estrategia de una carga fiscal disuasiva, como se ha hecho en cigarros y productos endulzados y ahora continua en bebidas alcohólicas. El impuesto no solo persigue una estrategia recaudatoria, sino también de consciencia y obstaculización de bienes que el Estado considera riesgosos o que merecen ser reducidos en su consumo. El gasto federal mantiene como su mayor partida los 18 programas sociales que se han difundido a lo largo y ancho del país, pero incluye ahora crecimiento en inversión para programas de infraestructura y energéticos, lo cual es una urgencia en un país que pretende sostener su crecimiento.

El crecimiento de la economía para el año 2027 será, según las expectativas gubernamentales expresadas en el paquete económico, entre 1.5 y 2.5% esto es una cifra menor que la dispuesta en abril de este año cuando se comenzó a analizar las proyecciones para el paquete. Una inflación contenida similar a la del 2026 y un precio del dólar ligeramente arriba que el actual. El paquete permite un nivel de endeudamiento menor al solicitado en 2026 y un gasto público total de 10.63 billones, cantidad histórica. Sin sorpresas en un entorno altamente incierto, hay que estar atentos al desmenuzamiento y discusiones que se harán en las Cámaras del Congreso de la Unión, aunque seguramente, como es sabido, se esperen del Congreso más palabras que números.