Estos son los horarios de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo

La justa deportiva que tendrá a la Plaza de Armas de la capital de Coahuila como sede, se transmitirá por Claro Sports y Tv Azteca digital

Todo está listo para que este fin de semana Saltillo reciba a la élite mundial del tiro con arco con la celebración de la Final de la Copa del Mundo 2026, que tendrá como escenario la Explanada de Plaza de Armas y reunirá a 32 arqueros de 17 países.

La competencia, correspondiente a la vigésima edición del serial de World Archery, tendrá sus jornadas decisivas el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con las pruebas de arco compuesto el primer día y las de arco recurvo durante la segunda jornada.

El sábado 12 de septiembre las acciones comenzarán a las 10 de la mañana con la final de arco compuesto varonil, que culminará alrededor de las 12 del mediodía. Ese mismo día, a partir de las 2 de la tarde, entrarán en acción las competidoras de arco compuesto femenil.

Para el domingo 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana, será el turno será para el arco recurvo varonil. Posteriormente, a las 2 de la tarde, comenzará la competencia de recurvo femenil.

¿Dónde podrá verse?

En cuanto a la transmisión, Claro Sports y TV Azteca digital figuran entre los socios oficiales de World Archery para la cobertura del evento en Latinoamérica.

La final contará con una importante presencia mexicana, encabezada en la modalidad de recurvo por Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Matías Grande, mientras que en compuesto competirán Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero, Sebastián García y Rodrigo González, quienes buscarán aprovechar la condición de locales para cerrar con títulos la temporada internacional.

La competencia representa además un acontecimiento especial para Saltillo, al convertirse en la quinta ciudad mexicana en albergar una Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, después de Mérida, Ciudad de México, Tlaxcala y Hermosillo.

«Es un evento muy importante porque es en casa, es de los eventos más importantes de tiro con arco, sino que el más importante del año a excepción de Juegos Olímpicos, tal vez a la par de Panamericanos. Lo estamos haciendo bien y qué mejor que demostrarlo en nuestra casa, en Coahuila, en Saltillo», expresó la arquera oriunda de Ramos Arizpe, Ana Paula Vázquez Flores. (OMAR SOTO)