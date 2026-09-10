Debe CFE atender fallas eléctricas para no entorpecer abasto de agua en Saltillo: Arturo Reveles

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste advirtió que las interrupciones en el suministro eléctrico ya afectan algunos pozos administrados por Aguas de Saltillo (Agsal), por lo que consideró necesario que la Comisión Federal de Electricidad determine el origen de las fallas y garantice la continuidad del servicio para evitar mayores afectaciones a la población

A raíz de las afectaciones en el suministro de agua que han enfrentado más de 300 mil saltillenses debido a cortes eléctricos registrados en la ciudad desde el pasado fin de semana, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, expresó su preocupación ante este panorama y subrayó la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) precise y resuelva el origen de las fallas para garantizar el abasto del vital líquido en Saltillo.

El dirigente empresarial consideró necesario que la CFE determine si las interrupciones en el suministro eléctrico responden a situaciones puntuales o si se trata de un problema que pudiera persistir, debido a que su impacto alcanza a servicios esenciales como el suministro de agua potable.

Reveles Márquez manifestó su preocupación de que este tipo de situaciones puedan convertirse en una constante, particularmente porque el funcionamiento de los pozos depende del suministro de energía eléctrica.

“Sí es un tema que hay que resolver pronto, esperemos que sea por algún evento puntual y no sea la constante como sucede en otros estados del país”, expresó.

Recordó que, en reuniones sostenidas en meses anteriores con personal de la CFE por situaciones similares y ante la preocupación de que los cortes pudieran afectar la producción de empresas locales, se le había explicado que las interrupciones registradas en distintos puntos de la Región Sureste de Coahuila no estaban relacionadas con una falta de capacidad, sino con situaciones específicas, como accidentes que habían provocado daños en subestaciones o infraestructura de transmisión.

Sin embargo, consideró necesario retomar el acercamiento con la CFE para conocer si las condiciones actuales son las mismas y cuál es la expectativa para lo que resta del año. “No sabemos si la situación haya cambiado”, indicó.

Enfatizó que el impacto de las fallas eléctricas trasciende al sector productivo, pues cuando las interrupciones afectan instalaciones necesarias para el suministro de agua, el problema adquiere una dimensión social.

Finalmente, destacó que es necesario conocer la magnitud del problema y establecer acciones para evitar que las fallas eléctricas continúen afectando tanto a las empresas como a los hogares.

“Se afecta tanto a nuestra sociedad, como el caso de los hogares que puedan estar teniendo falta del líquido, como por supuesto las empresas que no pueden operar también sin energía”, concluyó. (OMAR SOTO)