Realizan en la UA de C el Segundo Congreso Nacional e Internacional sobre Movilidad Humana

Con el propósito de fortalecer el diálogo, la colaboración interinstitucional y la construcción de estrategias para una atención integral a las personas en situación de movilidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Enfermería y Nutrición, en coordinación con la Red de Trabajo Social en Migración (RETSM), llevaron a cabo el Segundo Congreso Nacional e Internacional sobre Movilidad Humana.

Bajo el lema “La Movilidad Social y Sistemas de Atención: Aportes desde lo Social y la Salud para una Gobernanza Inclusiva”, el encuentro realizado en el Aula Magna “José María Fraustro Siller”, reunió a especialistas, representantes de instituciones y organizaciones vinculadas con la atención a personas en movilidad, quienes compartieron experiencias, conocimientos y propuestas orientadas a promover una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, el director de la Facultad de Trabajo Social, César Arnulfo de León Alvarado, en representación del director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, Pedro Trujillo Hernández, asistió María Asunción García y la líder del Cuerpo Académico Desarrollo y Transformación Social, Martha Virginia Jasso Oyervides.

La bienvenida estuvo a cargo de manera virtual por parte de la directora la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social, Carmen Guadalupe Casas, quien comentó que, este congreso no solo es para compartir hallazgos metodológicos o investigaciones, sino que es un llamado a la acción.

En su mensaje el rector Octavio Pimentel Martínez, dijo que, para la Autónoma de Coahuila, la movilidad humana es uno de los grandes temas que se deben de atender, dialogar, discutir y debatir, para, con ello, generar propuestas importantes de política pública y de operación en donde las universidades sean solo reactivas en lo que sucede en una sociedad, que realmente sean actores que conlleven a la construcción del tejido social y de la siguiente generación.

“Esto nos recuerda algo fundamental, la realidad social que enfrentamos está determinada por múltiples factores, que transforman nuestra sociedad, que nos demandan comprensión y atención, esto requiere intervención multidisciplinaria de diferentes entidades y organismos, por lo que, buscamos siempre trabajar en unidad y en equipo con todas las instituciones, porque tenemos la obligación, la capacidad y la responsabilidad de estudiar estos fenómenos con rigor, de generar evidencia y de formar especialistas y profesionales en la materia”, enfatizó.

Por su parte, el director de la Facultad de Trabajo Social, César Arnulfo de León Alvarado, exhortó a aprovechar este espacio para la reflexión y agradeció a todos los ponentes y a las personalidades que forman parte de este evento, porque es esencial continuar investigando este fenómeno y compartir experiencias que favorezcan estas redes de trabajo.

Posteriormente, se llevó a cabo la inauguración de la exposición fotográfica “Historias en Movimiento” del artista Alejandro Flores, la cual está conformada por diversas fotografías en las que se plasman los rostros de personas en situación de movilidad y que es lo que llevaron consigo al salir de sus países; las autoridades realizaron una dinámica en la que escribieron en un papel que sería lo que ellos llevarían en caso de tener que migrar de su lugar de origen.

Ademas, como parte de las actividades del Congreso se desarrolló el conversatorio “Retos de la inclusión y atención para la gobernanza inclusiva”, espacio que permitió analizar los principales desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad y la importancia de fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento desde una perspectiva de inclusión y respeto a la dignidad humana.

En este ejercicio de diálogo participó por parte de la UAdeC, el Dr. Jesús Ángel Padilla Gámez, el representante de ACNUR, Benjamín de Barros, el director de la Casa del Migrante Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, del Instituto Nacional de Migración, Susana Elizabeth Rosales Meléndez, quienes aportaron sus perspectivas y experiencias desde los distintos ámbitos en los que desarrollan su labor.

Durante el encuentro se destacó que la atención a la movilidad humana requiere de la suma de esfuerzos entre instituciones académicas, organismos internacionales, instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, a fin de generar respuestas integrales que contribuyan a garantizar los derechos y el bienestar de las personas migrantes y sus familias. (El Heraldo de Saltillo)