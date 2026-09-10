Rafa Márquez asume oficialmente el mando del Tri

También se presentó al cuerpo técnico que trabajará con el Tri de cara al Mundial del 2030.

Ciudad de México.- Este jueves 10 de septiembre, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, fue presentado de manera oficial Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana. El ex capitán del Tri toma el cargo de forma definitiva tras la salida de Javier Aguirre, una vez concluida la participación de México en la Copa del Mundo de 2026.

En su primera intervención como seleccionador, el histórico defensor reveló que ya trabaja con un universo de más de 60 futbolistas bajo observación y que, desde el día uno, ha sido claro con ellos: pide total disposición y rendimiento constante en sus clubes.

«Tenemos un radar de más de 60 jugadores, un poco más. Es una camada a la que vamos a seguir muy de cerca y a la que vamos a potenciar; no solo en lo futbolístico, también en lo personal, en lo que hacen dentro y fuera de la cancha», señaló.

Márquez enfatizó que su principal objetivo será potenciar al futbolista mexicano de manera integral. Para ello se apoyará en un cuerpo técnico con experiencia y liderazgo, entre ellos Andrés Guardado.

Previo a la presentación del nuevo entrenador, el presidente de la FMF, Mikel Arriola, tomó la palabra para respaldar a Márquez en esta nueva etapa. Además, hizo un balance del año, resaltando lo conseguido en el Mundial de 2026, donde México finalizó en la novena posición, una mejora notable respecto al lugar 22 obtenido en Qatar 2022.

Después de ese corte de caja sobre el que calificó como un 2026 exitoso para el combinado nacional, fue el turno de Márquez, quien se mostró ilusionado y agradeció su etapa previa como auxiliar de Aguirre.

«Estoy muy contento e ilusionado de asumir esta responsabilidad. Desde que me lo propusieron y ahora que ya es una realidad, me ilusionó mucho. Poder trabajar con Javier fue muy importante, estoy muy agradecido de haber aprendido del mejor entrenador que hemos tenido en México», expresó.

El nuevo estratega fue contundente: la identidad y la entrega serán innegociables. Solo los jugadores que muestren el mejor nivel y compromiso dentro y fuera del terreno de juego con sus equipos serán considerados.

En el evento también se presentó de forma oficial al resto de su equipo de trabajo, conformado por Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado, Pol Lorente, Xavier Mancisidor y Vidal Paloma. (El Heraldo de Saltillo)