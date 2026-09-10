Ruba y Coparmex Coahuila Sureste fortalecen habilidades de liderazgo entre empresarios

Con el propósito de fortalecer las habilidades de liderazgo, el trabajo en equipo y el compromiso dentro de las organizaciones, representantes del sector empresarial participaron en la conferencia “El liderazgo que apaga o activa compromiso”, impartida por Othoniel Oropeza, socio fundador de Liffe Group.

La actividad fue organizada en coordinación entre Coparmex Coahuila Sureste y la desarrolladora Ruba, y reunió principalmente a directores, gerentes de Recursos Humanos y representantes de empresas vinculadas con el sector de proveeduría en la región. El encuentro se llevó a cabo en la Casa Club de Desarrollo de Veredas Residencial, en Ramos Arizpe.

Durante la conferencia, Oropeza abordó la influencia que tienen quienes ocupan puestos directivos en el desempeño de sus colaboradores, destacando que el compromiso organizacional no depende únicamente de prestaciones, incentivos o actividades internas, sino también de la manera en que se ejerce el liderazgo de forma cotidiana.

“El compromiso de las personas no depende solamente de los beneficios que pueda ofrecer una empresa; depende en gran medida del liderazgo que viven todos los días. Un líder puede activar el compromiso de su equipo, pero también puede apagarlo con la manera en que dirige, comunica y se relaciona con sus colaboradores”, expresó Othoniel Oropeza.

A través de su exposición se plantearon herramientas encaminadas a mejorar la comunicación, fortalecer los equipos de trabajo y generar ambientes en los que los colaboradores puedan involucrarse de una manera más activa con los objetivos de las empresas. Asimismo, se destacó la importancia de que directivos y responsables de Recursos Humanos identifiquen aquellas prácticas de liderazgo que pueden impulsar o limitar el desempeño de sus equipos.

Othoniel Oropeza cuenta con cerca de 30 años de experiencia en consultoría, desarrollo de liderazgo, formación de equipos de alto desempeño y coaching transformador en distintos países de América Latina. A lo largo de su trayectoria ha capacitado a más de 20 mil líderes y ha ocupado puestos de dirección en organizaciones de Venezuela, Colombia y México.

Además de su experiencia empresarial, Oropeza cuenta con formación especializada en coaching ejecutivo y de equipos, así como estudios de maestría en coaching organizacional. Su trabajo también se ha extendido al acompañamiento individual y a programas enfocados en el equilibrio entre la vida laboral y personal, propósito de vida y desarrollo humano.

La realización de este encuentro permitió generar un espacio de capacitación e intercambio de experiencias entre representantes empresariales de la Región Sureste de Coahuila, con énfasis en la necesidad de contar con liderazgos capaces de construir equipos sólidos, mejorar las relaciones laborales y favorecer un mayor compromiso dentro de las organizaciones. (EDUARDO SERNA)