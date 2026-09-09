Lleva entre un 60 y 70 por ciento de avance selección de predios por donde pasará tren de pasajeros Derramadero – Saltillo – Ramos

La titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana y Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva de Coahuila, María Bárbara Cepeda Boehringer, indicó que hay avances importantes en lo que se refiere a la elección de predios por donde se abrirá paso próximamente el tren de pasajeros que conectará la zona industrial de Derramadero con Saltillo y Ramos Arizpe, siendo a la fecha entre un 60 y 70 por ciento lo que se lleva de adelanto en dicho proceso, según manifestó.

Mencionó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal es la dependencia encargada de establecer cualquier decisión relacionada con esta etapa de selección, sin embargo, señaló que por parte del gobierno que encabeza Manolo Jiménez Salinas se está al pendiente de cualquier tema relacionado con el trazo definitivo de esta obra y cualquier posible afectación que traiga consigo este proyecto.

Recordó que caso de que las obras del tren de pasajeros afecten algún domicilio o propiedad, el Gobierno Federal tendrá a su cargo la responsabilidad de reubicar e indemnizar a los propietarios.

“Al momento se continúa trabajando en consolidar esa parte la identificación de los predios y que la SICT se vaya acercando con la gente para ir identificando o negociando ese tema y al momento va un avance de entre el 60 y 70 por ciento, en eso vamos, la verdad es que como ustedes saben ya se dio el fallo pero va apenas caminando, ahorita la prioridad a lo que nosotros nos han comentado es todo el tema de los primeros 15 kilómetros, una vez ya avanzando eso pues todo a la par va avanzando”, manifestó la funcionaria.

En ese sentido, Cepeda Boehringer indicó que se tiene la instrucción por parte del gobernador de mantener un acercamiento con los ciudadanos a través de mesas de trabajo para explicarles lo referente a este proyecto ferroviario y apoyarlos en todo lo que requieran en caso de verse afectada su propiedad, aunque dijo esperar que sea un mínimo de personas las que se vean en esta situación.

“Como ya después de los 15 kilómetros ya empieza la zona urbana entonces ahí ya es cuando vamos a empezar también nosotros por instrucciones de nuestro gobernador a tener ese acercamiento con la gente para en algún momento si llegaran a tener alguna afectación, de hecho, lo que estamos buscando nosotros es que no haya afectación, al contrario, lo que nos han comentado es que si llegara a haberla los van a reubicar, pero ese es un tema que completamente lo trae el Gobierno Federal”, agregó.

“Nosotros lo que estamos haciendo es acercándonos, uno dando el acompañamiento al Gobierno Federal y dos acercándonos con las familias. La siguiente semana vamos a estar trabajando en equipo con los diputados para las colonias que pudieran tener algún tema de afectación acercarnos para poder trabajar con ellos y explicarles cómo será ese tema”, puntualizó la secretaria. (ÁNGEL AGUILAR)