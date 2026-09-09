Buscan que salud mental esté al alcance de todos en Ramos Arizpe

Con el propósito de acercar los servicios de salud mental a quienes enfrentan dificultades económicas para recibir atención profesional, el centro API | Atención Psicológica Integral puso a disposición de la ciudadanía su programa “Psicología al Alcance de Todos”, mediante el cual ofrece sesiones a un costo de recuperación de 150 pesos.

La directora del centro, Nallely Reyes Terán, informó que las becas están dirigidas a niños, adolescentes y adultos, con espacios disponibles los martes y jueves durante la mañana. La iniciativa cobra especial relevancia durante septiembre, denominado “Mes Amarillo”, periodo dedicado a fortalecer la sensibilización y prevención del suicidio.

“Queremos que la atención psicológica sea accesible para todos, porque la salud mental no debería ser un lujo. Este proyecto busca precisamente abrir una posibilidad para aquellas personas que necesitan acompañamiento y que, por cuestiones económicas, pueden tener dificultades para acudir a terapia”, expresó Reyes Terán.

La directora destacó que solicitar apoyo profesional debe entenderse como una decisión encaminada al cuidado personal y no como motivo de vergüenza.

“Pedir ayuda también es un acto de valentía. Queremos que las personas sepan que pueden encontrar un espacio seguro, profesional y humano para atender aquello que están atravesando”, señaló.

Las sesiones contempladas dentro del programa tendrán un costo de 150 pesos y se brindarán de acuerdo con la disponibilidad de espacios. API se encuentra ubicado en la calle Melchor Ocampo #320, local 10, en la Zona Centro de Ramos Arizpe, por lo que la invitación se extiende especialmente a quienes requieren atención psicológica y buscan una alternativa económicamente accesible.

Las personas interesadas en aprovechar las becas pueden solicitar información sobre citas y disponibilidad mediante WhatsApp al 844-533-0814. Reyes Terán reiteró la invitación a la población a darle importancia al bienestar emocional y recurrir oportunamente al acompañamiento profesional cuando considere que lo necesita. (EDUARDO SERNA).