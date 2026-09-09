Techumbre sigue inconclusa en Secundaria 3 de Ramos Arizpe; maestros trabajan bajo protesta

El incumplimiento en la fecha prevista para concluir la construcción y remodelación de la techumbre de la Secundaria General número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, en la colonia Villasol en Ramos Arizpe, llevó a docentes del plantel a laborar bajo protesta, ante la preocupación de que las clases presenciales se desarrollen al mismo tiempo que continúan los trabajos. La obra debía quedar lista este miércoles 9 de septiembre; sin embargo, ahora se estima que serán necesarias entre tres y cuatro semanas adicionales.

Dora Torres Mendoza, subdirectora del turno matutino, informó que el inicio del ciclo escolar se realizó a distancia precisamente para permitir que avanzara la intervención. La expectativa era regresar a las aulas una vez terminada la techumbre.

“Cuando ya íbamos a iniciar las clases, el 31 de agosto, nos dijeron que hasta el día nueve nos íbamos a ir en línea porque ese día nos iban a entregar ya la techumbre, situación que no ocurrió”, explicó.

Al cumplirse el plazo, el proyecto permaneció inconcluso y Francisco Cepeda, ingeniero encargado de la obra, comunicó al plantel que su terminación podría demorar de tres a cuatro semanas más. Pese a ello, las autoridades educativas autorizaron retomar las actividades presenciales, por lo que alumnos y personal permanecen en las instalaciones mientras se desarrollan labores de construcción.

Como muestra de inconformidad, los maestros instalaron una lona en el acceso a la secundaria para solicitar condiciones adecuadas de seguridad, supervisión de las autoridades y medidas preventivas durante el desarrollo de la obra.

“Los maestros estuvieron un poco inquietos y de hecho por eso es la lona. Sobre todo, para que, si llegara a pasar un accidente, que yo no lo quiera, no nos echen la culpa”, manifestó Torres Mendoza.

La directiva señaló que inicialmente se les había informado que los trabajos continuarían durante el periodo vacacional con la intención de tener la estructura terminada antes del regreso de los estudiantes; no obstante, aseguró que el avance fue limitado.

“Nos habían dicho que se iba a trabajar todas las vacaciones para cuando regresáramos ya estuviera listo, pero en todas las vacaciones no vinieron a trabajar. Tendrán como unas tres semanas y cuando vienen nada más viene uno o dos”, afirmó.

Además de la inquietud por la seguridad, la intervención mantiene restringida una parte importante del patio, situación que ha impedido realizar honores a la bandera, clases de educación física y otros proyectos al aire libre. Debido a que la secundaria funciona en ambos turnos, la comunidad docente pidió agilizar la conclusión de la techumbre y garantizar condiciones seguras para alumnos y trabajadores. (EDUARDO SERNA)