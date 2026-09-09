Detiene Comisaría a 15 por ingesta de alcohol en vía pública

Suman 254 detenidos en seis fines de semana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que este fin de semana se registraron 15 detenciones más como parte del operativo contra la ingesta de alcohol en la vía pública.

“Este operativo forma parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González por mantener un ambiente seguro en las calles de Saltillo y no bajaremos la guardia”, mencionó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad.

Añadió que la implementación del operativo surgió a raíz de la petición ciudadana y, a la fecha, acumula 254 detenciones en seis fines de semana.

Asimismo, Garza Félix agregó que las y los elementos de los distintos agrupamientos tienen la indicación de estar al pendiente del consumo de alcohol en la vía pública durante sus recorridos de prevención y vigilancia.

Las detenciones de este fin de semana se registraron en las colonias Hacienda Narro, Las Teresitas, María de León, Lomas de Zapalinamé, Valle de las Flores Infonavit, Satélite Norte y Zona Centro.

Con estas acciones, la Comisaría de Seguridad reafirma su compromiso de atender las inquietudes de las y los ciudadanos, con el objetivo de mantener la paz y seguridad en Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)