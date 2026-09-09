Variedad de eventos culturales en todos los sectores de la ciudad

Consulte la cartelera mensual en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Como parte de las actividades culturales y artísticas que se llevan a los espacios públicos que se han rehabilitado en la actual administración, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo llevó la obra de teatro “La Legión de los Chidos” a la plaza de la colonia La Madrid.

Por instrucciones del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se siguen ofreciendo actividades en los espacios que han sido rehabilitados de forma integral, a fin de que las familias puedan disfrutarlos.

“La Legión de los Chidos” fue interpretada por el actor saltillense Mario Villanueva, quien interactuó con los asistentes y redescubrió la historia de los dinosaurios, su evolución y su paso por la Tierra, con una explicación mímica que fue del interés de las y los asistentes.

Además, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, presentó “Libro de Vida”, curso de literatura creativa dirigido a adultos, a cargo del poeta y artista literario Eduardo Ribé.

La actividad se realizó en el Centro Comunitario de la colonia Virreyes, para compartir con los asistentes a este espacio de cultura las historias en letras y la forma de comunicar con imaginación anécdotas, acontecimientos y vivencias para convertirlos en episodios escritos.

Literato, bibliotecario y editor de revistas, además de autor de cuatro libros, tres de ellos de poesía y una novela, Eduardo Ribé compartió su experiencia con los nóveles literatos en la colonia Virreyes, para hacer de este tipo de eventos un semillero de nuevos talentos en toda la ciudad.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población a que consulte la cartelera mensual en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura, con el objetivo de que conozca, asista y disfrute de los diferentes eventos que se ofrecen. (El Heraldo de Saltillo)