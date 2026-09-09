MARS refuerza colaboración con la Iniciativa Privada a través del clip

Buscan sumar a empresarios a las estrategias de gobierno para el desarrollo de Torreón

Torreón.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración de los diversos sectores, organizaciones y sociedad civil con el gobierno municipal, a fin de unificar una agenda en beneficio del desarrollo de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió esta tarde con representantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), para atender también sus inquietudes respecto a las líneas de acción de la Administración.

El presidente municipal dijo que la finalidad de este acercamiento es mantener un canal de comunicación abierto y permanente con la Iniciativa Privada, a fin de sumar esfuerzos en los diversos temas que se deben tratar con su participación, como son en materia de movilidad, ordenamiento urbano, seguridad y prevención, entre otros.

“Buscamos generar acciones conjuntas que sumen al desarrollo del municipio. Además, es importante que conozcan de cerca las iniciativas y estrategias que se estamos llevando a cabo en la Administración para que tengan certidumbre de que Torreón es un municipio en crecimiento, y garante para quienes invierten aquí”, mencionó el edil.

Además, Riquelme Solís destacó que se revisaron también temas en función del desarrollo económico de la ciudad, y las acciones relacionadas al ordenamiento en los establecimientos, para trabajar de manera coordinada con el CLIP.

En la reunión estuvieron los integrantes, encabezados por su presidente, Rodolfo Silva Esparza, y el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna. (El Heraldo de Saltillo)