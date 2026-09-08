Acerca Miguel Riquelme los servicios de salud preventiva a los sectores de Torreón

El alcalde arrancó la Macro Brigada de Salud en la colonia Abastos

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de construir una cultura de prevención y acercar los servicios de salud a las y los torreonenses, de manera que se pueda apoyar también la economía de sus familias, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís arrancó la mañana de este martes la Macro Brigada de Salud en la colonia Abastos, la cual beneficiará además a los sectores aledaños.

La jornada de salud comprende la atención médica, servicios de enfermería, laboratorio, ginecología, pediatría, odontología, psicología, nutrición, terapia física, entre otros, para proteger el bienestar integral de las familias.

El presidente municipal destacó que la salud es un tema prioritario que debe atenderse desde la prevención, y reiteró el compromiso de su Administración para trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado, y garantizar el acceso de los servicios médicos a toda la población, en especial a los sectores más vulnerables.

Asimismo, el edil agradeció y reconoció la labor del personal médico, de enfermería, trabajo social, promotores de salud y colaboradores que participan en la Macro Brigada, la cual recorrerá diferentes colonias y ejidos de Torreón.

El alcalde exhortó a las familias a aprovechar los servicios de salud, la cual incluye también un seguimiento a los casos que requieran mayor atención. “Estamos trabajando en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, con el Gobierno del Estado para en caso necesario, brindar más opciones de clínicas donde los puedan atender”

Riquelme Solís mencionó que ir directamente a cada sector y escuchar y atender las principales necesidades de la gente permite responder como gobierno con acciones puntuales, y señaló que así como se trabaja para mantener la seguridad, la obra pública, la movilidad y la obra social, la salud es un factor prioritario porque significa cuidar de las y los torreonenses.

Por su parte, el director general de Salud Pública Municipal, Juan Pérez Ortega, coincidió en que el gobierno tiene que acercar la salud a donde está la gente, como se hace dijo, con la Macro Brigada, la cual tiene también servicios del área de vectores y de veterinaria.

El médico reiteró en la importancia de la prevención, dijo que muchas enfermedades pueden atenderse mejor cuando se detectan a tiempo. “Una revisión, una prueba, una consulta que parece sencilla puede hacer una enorme diferencia en la vida de una persona y de toda su familia”.

Estuvieron también Verónica Martínez García, diputada federal; Salvador Chavarría Vázquez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Leticia Castaño Orozco, coordinadora de sector; Martha Alicia Escalante, beneficiaria. (El Heraldo de Saltillo)