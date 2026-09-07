Destaca Riquelme oportunidades para el desarrollo de los jóvenes en Torreón

El alcalde presidió la entrega de libros de texto gratuito en el inicio de ciclo escolar 2026-2027 del CONALEP Torreón.

Torreón, Coahuila.- La mañana de este lunes durante el arranque formal del ciclo escolar 2026-2027 del CONALEP, presidido en esta ciudad por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el senador Gabriel Elizondo Pérez, así como autoridades del plantel, se realizó la entrega de libros de texto gratuitos y reconocimientos a alumnos de mejores promedios.

En su mensaje hacia los alumnos, el presidente municipal resaltó el potencial que caracteriza, dijo, a la juventud de Torreón y de Coahuila, y los exhortó a prepararse para conseguir sus sueños.

“El comienzo de un nuevo ciclo escolar es sin duda una nueva oportunidad para aprender. La educación es la herramienta más poderosa para transformar una vida y ustedes están en una institución que durante muchas décadas sigue formando generaciones de jóvenes preparados y los sigue incorporando al sector productivo o a que continúen sus estudios universitarios, porque Coahuila tiene oportunidades para seguirse preparando o para empezar a trabajar, por eso hoy en día nadie quiere irse a otros estados”, externó el edil.

En ese sentido, Riquelme Solís destacó que en equipo, sociedad y gobierno, se ha construido la realidad que se vive en Coahuila y Torreón, con oportunidades reales de crecimiento profesional, con nuevas inversiones y más empleos, condiciones que se logran a partir de la seguridad. “La estabilidad de un municipio y de un estado como el nuestro permite generar mayores oportunidades, y de ahí se genera la paz y la tranquilidad para vivir y para que nuestros jóvenes puedan encontrar aquí mismo en su tierra, su proyecto de vida”.

Asimismo, el alcalde reiteró la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar la estabilidad que hoy vive el estado.

Además, reconoció a las madres y padres de familia por su esfuerzo, trabajo y sacrificio al dedicar tiempo y recursos a la educación de sus hijos, y a las y los estudiantes, les reiteró el apoyo de su gobierno para seguir brindando las condiciones para que puedan salir a clases y a divertirse con seguridad.

“Ustedes son la mayor riqueza que tiene Torreón y el activo más valioso que tiene Coahuila, creemos en ustedes, confiarnos en su capacidad y reconocemos el esfuerzo que realizan todos los días por construir un mejor futuro, el porvenir se construye desde ahora con esfuerzo, con disciplina y con preparación. Torreón necesita de su talento, de sus ideas y de su energía para seguir creciendo, nunca se rindan porque hoy el municipio tiene rumbo y tiene un futuro de éxito para ustedes y para sus familias”, expresó.

Estuvieron también Verónica Martínez García, diputada federal; diputado Felipe González Miranda; Alfio Vega de la Peña, director general de CONALEP Coahuila; Irma Mayela Adame Aguayo, directora del plantel; María del Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna; Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón; y Regina Díaz Rodríguez, alumna. (El Heraldo de Saltillo)