Logra rival alemán de SpaceX desplegar su carga en la órbita

Nueva York, Estados Unidos.- El fabricante alemán de cohetes Isar Aerospace logró alcanzar la órbita por primera vez durante el fin de semana, lo que supone un hito para la industria espacial comercial europea, ya que la compañía busca aumentar los lanzamientos para satisfacer lo que describe como una demanda en auge.

El cohete Spectrum de la compañía con sede en Múnich alcanzó la órbita el sábado y desplegó con éxito su carga útil en órbita terrestre baja, un logro que se consiguió en tan solo su segundo vuelo de prueba, reveló CNBC.

La directora comercial, Stella Guillén, declaró que la empresa ahora está centrada en aumentar la producción, afirmando que la industria espacial está “desesperada” por una mayor capacidad de lanzamiento y que Isar cuenta con una cartera de proyectos valorada en más de 10 mil millones de euros (11 mil 600 millones de dólares).

La empresa emergente no aclaró de inmediato qué parte de eso correspondía a pedidos contratados.

“La demanda es enorme”, dijo Guillén a “Squawk Box Europe” de CNBC. “Han surgido muchas constelaciones nuevas y proyectos nuevos, y de hecho, están financiados”.

La compañía está centrada en aumentar la producción y la frecuencia de los lanzamientos tras el exitoso vuelo del sábado, dijo Guillén, pero advirtió que la infraestructura de lanzamiento de Europa tendría que expandirse para respaldar el crecimiento de la industria.

Si bien la magnitud de las operaciones de Isar actualmente palidece en comparación con las de competidores estadounidenses como SpaceX de Elon Musk, la empresa tiene grandes ambiciones.

“Ahora mismo, todo gira en torno a la escalabilidad, por lo que la industrialización es fundamental para nosotros y estamos aumentando la producción”, afirmó. “Se trata de escalar y poder lanzar no un solo cohete, sino cientos de cohetes”.

La empresa privada con sede en Múnich ha atraído el respaldo de inversionistas como Porsche, las firmas de capital riesgo Lakestar y HV Capital, y el Fondo de Innovación de la OTAN. En junio, recaudó 270 millones de euros en una ronda de financiamiento Serie D para aumentar la producción y expandir su red global de lanzamientos.

Se la considera una de las empresas emergentes más prometedoras de Europa, ya que el bloque busca crear un rival para SpaceX y una industria nacional de lanzamientos comerciales.

“Esto marca el comienzo de una nueva era”, declaró el domingo el canciller alemán Friedrich Merz en X, mientras que el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, afirmó: “El acceso independiente de Europa al espacio acaba de recibir un gran impulso”. (AGENCIA REFORMA)