La ONU alerta que la IA podría “representar un riesgo existencial para la humanidad”

Nueva York, Estados Unidos.- La inteligencia artificial avanzada “podría representar un riesgo existencial para la humanidad”, afirmó este lunes 7 de septiembre, el titular del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

El funcionario destacó que entre las prioridades de la agencia en los próximos años estarán las relaciones entre las herramientas digitales como la IA y la naturaleza humana. La necesidad de regular esta tecnología es ampliamente reconocida, pero el retraso beneficia a las grandes empresas tecnológicas, a sus propietarios y facilitadores, aseguró.

Asimismo, alertó de que un reducido grupo de personas concentra un poder “casi ilimitado” sobre el desarrollo de la IA y advirtió de que el retraso en establecer una regulación beneficia principalmente a las grandes empresas tecnológicas, sus propietarios y quienes las respaldan.

“Un puñado de hombres tiene un poder casi ilimitado sobre la IA, de la que se nos repite una y otra vez que posee una capacidad de cálculo inimaginable. Hablan de libertad, pero si lo analizamos más detenidamente, resulta que no es más que la libertad de explotar nuestros datos”, señaló durante un encuentro del Consejo de Derechos Humanos.

Medidas para afrontar la crisis

No obstante, existe cierto progreso en los intentos de controlar dichas tecnologías a nivel internacional, añadió Türk. Así, la ONU estableció plataformas como el Diálogo Global sobre IA y el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y Corea del Sur emprendieron medidas para reforzar la rendición de cuentas de las plataformas, agregó.

Entre otras medidas, señaló que los países deben acordar unas líneas rojas consensuadas, establecer verificación independiente, fortalecer la colaboración en materia de seguridad y tener en cuenta el impacto de la herramienta en los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la democracia.

“No es de extrañar que la gente rechace la IA e incluso se niegue a utilizarla, y los gobiernos y las empresas deben prestar atención a ello”, subrayó.

Para ello, el responsable de derechos humanos de la ONU pidió a los países que albergan centros de desarrollo de IA y a aquellos que participan en sus cadenas de suministro que acuerden límites claros y comunes, reclamen verificaciones independientes y una cooperación mucho mayor de la industria en materia de seguridad.

Türk señaló también que la gobernanza de la IA debe abordar sus efectos sobre los derechos humanos, el empleo, la democracia y el medioambiente. (El Heraldo de Saltillo)

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