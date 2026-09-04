Lactancia materna podría reducir el riesgo de TDAH, según estudio con 37 mil niños

Oslo, Noruega.- Un estudio reciente con más de 37 mil 600 niños en Noruega indica que la lactancia materna podría reducir el riesgo de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

El TDAH es una condición del neurodesarrollo que causa problemas de atención, hiperactividad e impulsividad y según los hallazgos, los bebés alimentados con leche materna tenían menos probabilidades de desarrollar síntomas de TDAH que los niños en edad preescolar y los estudiantes de primaria, según informaron recientemente investigadores en la revista ‘Biological Psychiatry’.

«Descubrimos que cuanto más tiempo se amamantaba exclusivamente un niño (hasta seis meses), menor era el nivel de síntomas de TDAH a los 3, 5 y 8 años», dijo la investigadora principal, la Dra. Berit Skretting Solberg, en un comunicado de prensa. Es psiquiatra en la Universidad de Bergen, en Noruega.

Para este estudio, los investigadores siguieron a más de 37 mil 600 niños participando en un estudio a largo plazo sobre familias noruegas. Las madres informaron cuánto tiempo se alimentó exclusivamente a los niños, así como cuándo se les introdujo a otros líquidos o alimentos sólidos.

Hallazgos principales del estudio

Duración: Amamantar de forma exclusiva hasta por seis meses ofrece la mayor protección contra el TDAH.

Amamantar de forma exclusiva hasta por seis meses ofrece la mayor protección contra el TDAH. Edad: El efecto protector es más fuerte cuando los niños tienen 3 y 5 años, y disminuye un poco a los 8 años.

El efecto protector es más fuerte cuando los niños tienen 3 y 5 años, y disminuye un poco a los 8 años. Diferencia por sexo: Aunque beneficia a ambos sexos, los datos muestran una asociación protectora más fuerte en las niñas.

¿Por qué ocurre este beneficio?

Toda lactancia materna fue beneficiosa, pero el efecto protector aumentó con la duración y la frecuencia, según los investigadores. Los bebés alimentados exclusivamente durante hasta seis meses tenían la protección más fuerte contra el TDAH.

Eje intestino-cerebro: La leche materna contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a modular señales químicas hacia el cerebro.

La leche materna contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a modular señales químicas hacia el cerebro. Azúcares complejos: Los oligosacáridos de la leche humana pueden estimular genes en la corteza cerebral que mejoran la atención.

Los oligosacáridos de la leche humana pueden estimular genes en la corteza cerebral que mejoran la atención. Contacto cercano: El contacto físico estrecho fomenta un apego seguro que reduce conductas de hiperactividad.

Limitaciones importantes

Los investigadores también tomaron medidas adicionales para descartar la genética como posible explicación, ajustando por influencias conocidas como antecedentes familiares de TDAH. El equipo también comparó a hermanos que fueron amamantados de forma diferente por la misma madre:

Genética: La genética sigue siendo el factor principal de riesgo para el TDAH (entre un 70% y un 80%).

La genética sigue siendo el factor principal de riesgo para el TDAH (entre un 70% y un 80%). Causalidad: El estudio es observacional, por lo que no prueba una relación directa de causa y efecto absoluta.

(El Heraldo de Saltillo)

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(26)01348-X/fulltext