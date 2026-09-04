Mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual presentan nueva querella contra el cantante

Luego de que la polémica demanda fuera archivada por la justicia española, las presuntas víctimas presentaron una nueva querella en un juzgado de la Audiencia Nacional.

Madrid, España.- Las dos extrabajadoras que denunciaron al cantante Julio Iglesias por los presuntos abusos sufridos en las propiedades del artista en las Bahamas y República Dominicana han presentado una querella contra el artista ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, según la ONG ‘Women’s Link’, que asesora a las mujeres.

Las querellantes, que utilizan los seudónimos de Rebeca y Laura, piden que la justicia española investigue lo sucedido. En el escrito sostienen que el cantante se habría valido de su posición de poder y de la vulnerabilidad de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus fincas bajo un ambiente de intimidación permanente. Denuncian haber vivido episodios continuados de acoso y agresiones sexuales, además de haber trabajado en condiciones forzadas y degradantes.

Los hechos que quieren que se investiguen se remontan a 2021 y habrían tenido lugar en las propiedades del artista en ambos países caribeños.

De acuerdo con el comunicado de Women’s Link, las mujeres relatan que Iglesias las había sometido de forma continuada a acoso y agresiones sexuales y les habría impuesto un régimen laboral forzoso y humillante. La organización señala que los hechos podrían encuadrarse en delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de los trabajadores. (El Heraldo de Saltillo)

https://womenslinkworldwide.org/es/rebeca-y-laura-presentan-una-querella-en-espana-y-continuan-su-busqueda-de-justicia-frente-a-julio-iglesias/