Pierre Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras apelación

Ciudad de México.- Antes de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, la Federación Internacional de Automovilismo determinó que Alpine perdía el podio del tercer lugar en Mónaco.

La decisión no fue bien recibida por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, pues señaló a uno de los jueces de la Corte de Apelaciones que se reunió en París en agosto, de tener vínculos con McLaren, equipo que peleó porque que se le devolvieran las penalizaciones a Pierre Gasly.

“Esto es muy injusto. Pero bueno, aceptamos la decisión. Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces en el panel. Uno de los jueces actúa como fiscal. Esto no es un gran problema. Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente, y este juez, que se llama Filippo Marchino, fue muy agresivo durante la audiencia, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo, está muy vinculado a McLaren.

“El problema es que está muy vinculado a la empresa McLaren, porque tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en MSO, Beverly Hills. Tiene una fundación, se llama Fundación One Drop, y McLaren donó dos, tres coches McLaren”, mencionó Briatore.

Para la escudería color papaya tampoco era justo que a Gasly, que había sido sancionado por exceder los límites de velocidad en los pits, se le quitaran los castigos y le devolvieran el trofeo del tercer puesto cuando a no hubo consideraciones con el resto de los pilotos que fueron penalizados por la misma situación, entre ellos Oscar Piastri.

Ahora, el podio se queda en manos de Isack Hadjar, de Red Bull, quien no correrá este fin de semana en Monza al no estar completamente recuperado por una lesión en la muñeca. (AGENCIA REFORMA)