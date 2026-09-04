La Casa Blanca agrega videojuegos en su sitio web para cazar migrantes y levantar muros

La Casa Blanca lanzó una sección de videojuegos arcade dentro de su web oficial para difundir la agenda MAGA. La plataforma incluye cinco títulos jugables que van desde construir un muro fronterizo y patrullar el río Grande, hasta hacer volar un águila calva y gestionar cuentas de ahorro.

Washington DC, Estados Unidos.- La Casa Blanca habilitó en su sitio web oficial un apartado interactivo con cinco videojuegos de estilo arcade abiertos a cualquier usuario. Las mecánicas incluyen simular deportaciones, levantar un muro en la frontera sur, recaudar fondos para un programa de cuentas de ahorro promovido por el presidente Donald Trump, controlar el vuelo de un águila calva y organizar la distribución de alimentos en comedores escolares.

La iniciativa fue anunciada en la cuenta de ‘X’ de la Casa Blanca con el mensaje: “Construye el muro. Deporta. Llena una Cuenta Trump. En vivo, juega ahora”, junto al enlace a la plataforma. Según la descripción del sitio, se trata de juegos inspirados en la agenda de “Make America Great Again” (MAGA) y se anticipa la llegada de nuevos títulos.

Los juegos disponibles actualmente son:

‘Flappy Bill’: El jugador guía a un águila calva en un recorrido por el National Mall.

‘Build the Wall’: El objetivo es asegurar la frontera sur mediante la construcción del muro.

‘Rio Run’: Pone al usuario al mando de la patrulla fronteriza en el río Grande.

‘Supply Line’: Consiste en coordinar almuerzos escolares con un enfoque en salud.

‘Trump Savings Tycoon’: Simula la administración de cuentas de ahorro para niños.

El proyecto ha generado críticas de colectivos que defienden los derechos de los migrantes, que señalan la conversión de detenciones y deportaciones en una mecánica lúdica.

Amérika García Grewal, codirectora de Frontera Federation, organización con sede en Texas, cuestionó que políticas con impacto directo sobre población migrante sean representadas como un videojuego.

Desde la administración Trump se ha defendido la propuesta como un nuevo canal de comunicación política. En declaraciones a ‘The Washington Examiner’, la Casa Blanca afirmó que busca “trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo” para “contar la historia de sus logros” y conectar con la ciudadanía.

La plataforma, verificable en el dominio oficial de la Casa Blanca, incluye detalles como una animación promocional donde el logotipo de la antigua consola Sega se transforma en la sigla MAGA. (El Heraldo de Saltillo)