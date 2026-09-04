Tragedia en la Saltillo-Monclova: volcadura deja tres muertas y seis lesionados

Ramos Arizpe.- Una noche de viaje terminó en tragedia sobre la carretera Saltillo-Monclova, luego de que una camioneta volcara aparatosamente a la altura del kilómetro 96, dejando como saldo tres mujeres sin vida y seis personas lesionadas.

El accidente ocurrió la noche del jueves, cerca del entronque al ejido Plan de Guadalupe, Ramos Arizpe, cuando una camioneta Suzuki, conducida por Cynthia Estephanie de los Santos Sánchez, de 34 años, se desplazaba con varios pasajeros rumbo a Monclova.

De acuerdo con la versión proporcionada por la conductora, uno de los neumáticos habría sufrido una ponchadura mientras circulaban, situación que provocó que perdiera el control del vehículo. La camioneta salió de la carpeta asfáltica y terminó dando varias volteretas sobre la terracería.

Tras el accidente, la propia conductora pidió auxilio al 911 al percatarse de que varios de sus acompañantes permanecían inconscientes.

La emergencia generó una intensa movilización de cuerpos de rescate de Monclova, Castaños, Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo. Paramédicos atendieron a los sobrevivientes y confirmaron que tres mujeres habían perdido la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Una de las víctimas fue identificada como Gabriela Hernández Ibarra, de 32 años, mientras que las otras dos mujeres tenían aproximadamente entre 20 y 30 años.

Seis personas sobrevivientes fueron trasladadas a distintos hospitales. Dos hombres fueron reportados en código verde y llevados a Monclova, mientras que otro paciente fue trasladado en código amarillo. La conductora también resultó lesionada y fue llevada a la Clínica Dos del IMSS, en Saltillo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, levantar evidencias y establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si la ponchadura del neumático fue efectivamente el factor que desencadenó la tragedia y deslindar las responsabilidades correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)