Invitan a la  exposición internacional TlaquepArte 2026 en Saltillo

Será desde este viernes hasta el lunes 7 de septiembre

Del viernes 4 al lunes 7 de septiembre se realizará por primera vez en Saltillo la Exposición Internacional de artesanía, joyeria y decoración denominada TlaquepArte, en su edición 2026.

En rueda de prensa encabezada por Carlos Maytorena Martínez, presidente del comité organizador de este evento, junto con Miguel López representante de la Secretaría de Turismo de Coahuila, Lydia María González, directora de Turismo de Saltillo y Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo, se informó que la sede de este evento será el centro de convenciones de Canacintra Saltillo.

Ahí se reunirán 150 expositores provenientes de toda la República Mexicana así como también de 16 países como Perú, Colombia, Cuba, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Turquía, Rusia, Italia, India, Indonesia, Kenia, Senegal y Egipto entre otros.

En el evento se dio a conocer que TlaquepArte es un evento que se viene realizando desde hace 29 años en ciudades como Guadalajara, Monterrey, San Antonio Texas, CDMX, Veracruz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Tijuana, Mérida, Cancún, Hermosillo y León, siendo la que tendrá verificativo en Saltillo la edición número 170 de esta exposición internacional.

“En esta exposición el visitante puede encontrar una diversidad inmensa de productos, como cajas de Olinala Guerrero, Plata de Taxco, maderas exóticas de cuba, pinturas de Perú, madera tallada de Ecuador, guayaberas yucatecas, vidrio soplado de Jalisco, lámparas de Turquía, café de Colombia, bisutería de Turquía y de Rusia, tapetes egipcios, lino italiano y sombreros tipo Panamá, así como un sin fin de productos de Latinoamérica y el mundo”, señaló Carlos Maytorena Martínez.

Agregó que TlaquepArte es la exposición internacional de artesanía más importante de México y se presenta como una magnifica y única oportunidad para adquirir artesanías, joyería artículos de decoración y productos gourmet de excelente calidad directamente de los fabricantes internacionales, ya sea para negocio o también para el público en general.

Destacó también que el evento permitirá además generar una derrama económica importante para la región, aunque declinó revelar un monto específico, al ser la primera vez que se realiza en Saltillo.

Cabe mencionar que la exposición abrirá sus puertas al público a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche y el acceso será totalmente libre. (ÁNGEL AGUILAR)