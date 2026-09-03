¿Quieres comer rico durante toda una semana a buen precio? Ya viene el Qué Comer Week 2026

Será del 2 al 8 de noviembre próximo

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Saltillo (CANIRAC), Isidoro García Reyes, dijo que más de 120 establecimientos de esta capital se están preparando con lo mejor de su oferta gastronómica para lo que será la campaña denominada Qué Comer Week 2026, misma que tendrá lugar del 2 al 8 de noviembre.

El directivo señaló que durante los siete días que durará dicha campaña, se espera que miles de saltillenses acudan a estos establecimientos para conocer esta oferta gastronómica para todos los gustos, misma que incluye diferentes menús, experiencias y precios especiales creados exclusivamente para este evento, los que se ofrecerán en todos los restaurantes y cafeterías participantes.

Mencionó que en esa semana se espera captar una derrama de más de 2 millones y medio de pesos de pesos a través de la promoción del consumo local, e indicó que el objetivo principal de este evento consiste en que las y los saltillenses prueben lugares nuevos, regresen a sus favoritos y que durante toda esa semana todo mundo salga a comer fuera.

Destacó que en los establecimientos registrados en esta campaña habrá menús desde los 99 hasta los 549 pesos, en opciones que van desde los desayunos hasta platillos más elaborados.

“Ésta campaña la estamos haciendo en alianza con la cuenta Qué Comer Saltillo, liderada por la influencer Andrea Espinosa, con esto buscamos un medio que nos permita llegar a más gente, tener más captación de comensales la idea es llevarla a cabo también cada año e incluir de igual manera a mayor número de restaurantes ahorita ya van más de 120 restaurantes distintos entre cafeterías, lugares especializados en el tema de desayunos, hasta los de alta cocina”, señaló.

“Es una dinámica muy similar a los que es el Coahuila Restaurant Week, si ustedes recuerdan lo hicimos hace un par de meses y buscamos que antes de la temporada alta que viene siendo diciembre podamos impulsar el consumo en los establecimientos de esta capital, a través de promociones que van de un 30 o 40 por ciento de descuento en los platillos, estamos seguros de que vamos a tener una muy buena respuesta, cada vez se suman más establecimientos y la gente de Saltillo quedará muy satisfecha con este evento”, agregó García Reyes. (ÁNGEL AGUILAR)