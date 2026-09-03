Aurora Hernández Olivares

Falleció el 02 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en Catedral de Santiago a las 13:00 hrs

Cremación este jueves en el Panteón Jardines de Santo Cristo

Ramón García Hernández

Falleció el 02 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

Isidro Solís Banda

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. San Rafael Galeana N.L

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Cindy Magaly Alejandro Balderas

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 39 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. San Rafael Galeana N.L

Manuel Ramírez Méndez

Falleció el 02 de septiembre del 2026 a la edad de 46 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad

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José Alejandro Javier Amaya Reyes

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 52 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Amado García Cisneros

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 75 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 13:00 hrs

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Ma. De Los Ángeles Pérez

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 75 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Jesús Martínez Zertuche

Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 66 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad