Aurora Hernández Olivares
Falleció el 02 de septiembre del 2026 a la edad de 84 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en Catedral de Santiago a las 13:00 hrs
Cremación este jueves en el Panteón Jardines de Santo Cristo
Ramón García Hernández
Falleció el 02 de septiembre del 2026 a la edad de 62 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
Isidro Solís Banda
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 74 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. San Rafael Galeana N.L
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Cindy Magaly Alejandro Balderas
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 39 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. San Rafael Galeana N.L
Manuel Ramírez Méndez
Falleció el 02 de septiembre del 2026 a la edad de 46 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad
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José Alejandro Javier Amaya Reyes
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 52 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Amado García Cisneros
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 75 años
Velación en Domicilio
Misa en la Iglesia Cristo Rey a las 13:00 hrs
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Ma. De Los Ángeles Pérez
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 75 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Jesús Martínez Zertuche
Falleció el 03 de septiembre del 2026 a la edad de 66 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este viernes en un Panteón de la Localidad