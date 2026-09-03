SALTO DE LETRA





Segundo Informe

El primero de septiembre, por mandato de ley, la persona que ocupa la titularidad del poder ejecutivo de la Nación debe presentar ante el Congreso de la Unión el estado que guarda la administración a su encargo. Eso ha hecho de ese día el día presidencial, mismo que antes resultaba en un festivo a nivel nacional, engalanado con discursos que en su impresión eran kilométricos pues inundaban todas las emisiones a lo largo del territorio para que la fiesta brava de la política se calibrara. La presidenta Sheinbaum lo hizo con los suyos desde Palacio Nacional luciendo una aprobación muy alta para cualquier presidente en su segundo año. Aunque ya no se menciona como el día del presidente sino del informe, la fecha sigue siendo importante por el inicio de la época legislativa y en este año en particular el proceso electoral del 2027 que representa la verdadera prueba del traslado de una aprobación individual a un movimiento transgeneracional.

La presidenta Sheinbaum comenzó el informe declarando la unidad y la ausencia de divisiones. Una presión constante en un movimiento que, por su propia naturaleza, está siempre en desgaste. La descripción de las fases políticas de un organismo advierten el desgaste y preludian al igual que para cualquier otro movimiento. La teoría enseña que las 4 fases o etapas de una organización política son: Desgaste interno, discrepancia estructural, deslegitimación pública (pérdida del relato) y la crisis terminal. Morena es una organización política que comenzó como un movimiento que hoy busca separarse de ese movimiento y poner en el lugar de la persona la idea. (Como se hace en muchos) bajo esa presión resulta muy interesante la estrategia de llevar el informe a las 32 entidades para terminar en Ciudad de México mostrando el músculo y aceptación en todo el país y la capacidad, un tanto arriesgada, para expresar la solidez más que de la presidencia de una idea.

La presidenta parece exhibir cierto interés por construir su propio sexenio que aunque ha heredado muchos principios, discurso y la plataforma de transformación ha buscado distinguirse de su antecesor al menos lo ha expresado marcadamente en su relación con empresarios, la agenda de la mujer y la estrategia de seguridad nacional. Los ecos del informe nos deja que los éxitos son; sobrellevar la guerra arancelaria con EUA y Disminución en indicadores violencia pero en ambos casos creo que la propia esencia del éxito complica mucho la difusión y genera una mala comunicación para la interpretación social. En temas económicos la estrategia se perfila a la apertura y mención que en la guerra comercial del norte tenemos socios manifiestos como Europa o Canadá (apuesta automotriz y a la diversificación) tal discurso se vuelve retador en la diplomacia pues una sola mención de nuestro vecino norteño puede cimbrar toda esa estructura.

Varios temas quedan en el tintero; los riesgos institucionales, las inversiones prioritarias, por ejemplo en energía la inversión es menor al programa de jóvenes construyendo su futuro, el gasto social creciente, el combate a las redes criminales y no únicamente a los objetivos criminales y las acciones claras, concretas y representativas del combate a la corrupción que se ha exhibido en su propio gobierno.