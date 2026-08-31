Lorena Rodríguez Cedillo
Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 37 años
Traslado este lunes para su velación e inhumación a Anáhuac, Concepción del Oro, Zacatecas.
Juan Antonio Alvarado Camarillo
Falleció el 30 de Agosto del 2026 a la edad de 63 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Florentino Sánchez Carranco
Falleció el 30 de Agosto del 2026 a la edad de 90 años
Velación en capilla Santo Cristo
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
José Evaristo Martínez Lucio
Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Bernardo Pérez Guzmán
Falleció el 31 de Agosto del 2026 a la edad de 65 años
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo