lunes, agosto 31, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Lorena Rodríguez Cedillo  

Falleció el 31 de Agosto  del 2026 a la edad de 37 años

Traslado este lunes  para su velación e inhumación a Anáhuac,  Concepción del Oro,  Zacatecas.

 

Juan Antonio Alvarado Camarillo

Falleció el 30 de Agosto  del 2026 a la edad de 63 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación este martes  en un panteón de la localidad

 

Florentino Sánchez Carranco

Falleció el 30 de  Agosto  del 2026 a la edad de 90 años

Velación en capilla Santo Cristo

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

José Evaristo Martínez Lucio 

Falleció el 31 de  Agosto  del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este martes en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

Bernardo Pérez Guzmán

Falleció el 31 de  Agosto  del 2026 a la edad de 65 años

Cremación este lunes  en el panteón Jardines del Santo Cristo

 

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