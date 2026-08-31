Inicia Súmate al Amor campaña de donaciones voluntarias para sufragar estudios clínicos a menores

La encargada de procuración de fondos de la asociación Súmate al Amor (antes Niños con Leucemia), Diana Flores, hizo un llamado a las y los saltillenses para que apoyen la campaña de donaciones voluntarias que se ha puesto en marcha con el objetivo de obtener fondos para continuar realizando estudios clínicos que ayudan en la detección, seguimiento y atención de niñas y niños que atiende dicha organización.

Mediante estas aportaciones es posible brindar un acompañamiento más completo a las y los menores que requieren este tipo de estudios, que incluyen los de detección, así como también los de tipo especializado para determinar algún tipo de cáncer en específico, y también los que se realizan como seguimiento una vez diagnosticados y se encuentran en las distintas etapas de tratamiento, además de los post estudios a quienes afortunadamente ya se encuentran en remisión y lograron superar la enfermedad.

En ese sentido, dijo que se requiere de una cantidad muy importante de recursos dado el alto costo que implica la realización de estos estudios y la complicada situación económica en que se encuentran las familias de la mayoría de estos menores.

“Como asociación consideramos que este tipo de aportaciones pueden sumar mucho para ofrecer un acompañamiento más completo a estos pacientes y sus familias, creemos que definitivamente detrás de cada estudio hay una historia que merece seguir adelante y por ello estamos haciendo el llamado a las y los saltillenses para que se sumen al amor y apoyen esta causa”, señaló la encargada.

Las y los interesados en apoyar esta campaña pueden enviar un correo electrónico a la dirección sumatealamor.donativos@gmail.com para obtener mayor información, además de estar disponibles también los teléfonos 844 281 56 42 de Procuración de Fondos y 844 298 77 68 de Albergue y Familia o quienes así lo deseen pueden acudir personalmente a las oficinas de Súmate al Amor que se ubican en Juan Pablo Rodríguez 873, atrás de Soriana San Isidro, (ÁNGEL AGUILAR)