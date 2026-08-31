Supera “Enchúlame la Casa” las mil viviendas atendidas en Ramos Arizpe

Más de mil viviendas han sido atendidas durante el presente año mediante el programa “Enchúlame la Casa”, estrategia del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe que mantiene trabajos en diferentes colonias de la ciudad y que tiene como meta alcanzar las mil 500 acciones de embellecimiento en fachadas de viviendas antes de concluir 2026.

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que las cuadrillas continúan avanzando conforme a la programación establecida, pese a algunas interrupciones menores ocasionadas por las condiciones climatológicas registradas durante las últimas semanas.

“Vamos bien, redoblando esfuerzos. Hemos tenido algunos lapsos de interrupción del programa por cuestiones climatológicas, han sido mínimos los retrasos, pero seguimos trabajando y vamos a muy buen ritmo con todo nuestro equipo”, señaló el funcionario.

Explicó que actualmente las labores se concentran en la colonia Analco, uno de los sectores de mayor extensión en Ramos Arizpe ubicado al poniente, por lo que se prevé que los trabajos permanezcan durante varios días en esta zona. Detalló que una cuadrilla completa trabaja de manera permanente en el sector, mientras que durante dos o tres días por semana se incorpora un segundo equipo para acelerar las acciones y ampliar el número de viviendas beneficiadas.

García Zertuche recordó que previamente concluyeron las labores correspondientes en la colonia El Mirador, para posteriormente trasladar al personal hacia Analco. Respecto al avance general, indicó que hasta la semana pasada se contabilizaban alrededor de 970 viviendas atendidas, por lo que al cierre de agosto el programa logró superar la barrera de las mil casas intervenidas.

Asimismo, ante el inicio del nuevo ciclo escolar, Desarrollo Social mantiene el respaldo a diferentes planteles educativos de Ramos Arizpe mediante cuadrillas que colaboran principalmente en labores de limpieza, retiro de hierba y mejoramiento de espacios.

“Es un apoyo a las escuelas. En el caso de la limpieza de hierba, venimos y reforzamos al personal de intendencia que ellos tienen, pero hay que recalcar que la responsabilidad es de las propias escuelas”, puntualizó. (EDUARDO SERNA)