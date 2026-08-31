Saldo blanco en el Ramos Fest

Coordinación, prevención y participación ciudadana permitieron desarrollar tres días de actividades en un ambiente familiar y seguro

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reportó saldo blanco al concluir el Ramos Fest 2026, luego de tres días de actividades que congregaron a más de 100 mil visitantes en eventos gastronómicos, culturales, musicales y tradicionales desarrollados en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, pese a la magnitud de la asistencia registrada durante el viernes, sábado y domingo, las actividades transcurrieron sin incidentes negativos, resultado de la coordinación entre las corporaciones, los protocolos preventivos implementados y el buen comportamiento de las familias y visitantes.

“Lo más importante es que tuvimos saldo blanco. Fueron tres días con muchísima gente y todo salió bien. Hay que agradecer a todo el personal porque fue un trabajo en equipo y también a la ciudadanía, que vino, disfrutó y se divirtió de manera responsable”, expresó.

Gutiérrez Merino señaló que para el desarrollo del Ramos Fest se reforzaron y modificaron protocolos de prevención y vigilancia, con acciones como alcoholímetros, filtros y puntos de revisión, presencia preventiva en establecimientos y policías desplegados en las zonas de mayor concentración de personas.

Se fomenta el turismo

El Presidente Municipal resaltó además que el festival atrajo visitantes no solamente de Ramos Arizpe y municipios de la Región Sureste, sino también de otros estados, con presencia de personas provenientes de Nuevo León, Zacatecas y Durango.

Esta afluencia permitió alcanzar una derrama económica estimada en alrededor de 10 millones de pesos, beneficiando a comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y participantes de las diferentes actividades gastronómicas y comerciales. (ACONTECER)