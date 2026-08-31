Con Los Dos Carnales, Ramos Arizpe celebrará las Fiestas Patrias

Municipio implementará operativo especial de seguridad para el Grito de Independencia

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció que Los Dos Carnales se presentarán en Ramos Arizpe durante la celebración del Grito de Independencia, para compartir con las familias una de las fechas de mayor tradición para los mexicanos.

“Para el Grito vamos a tener la visita de Los Dos Carnales aquí en Ramos Arizpe, es la primera vez que asisten a la ciudad para un evento público y gratuito”, dio a conocer el Presidente Municipal.

Gutiérrez Merino señaló que la organización de este tipo de eventos contempla una planeación anticipada en materia de seguridad y que los protocolos se revisan y preparan durante meses para garantizar mejores condiciones a quienes asisten. (ACONTECER)