Fortalece UA de C la lectura y el diálogo literario con el Club de Libro de la Infoteca Arteaga

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Infoteca Campus Arteaga, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el Club de Libro Infoteca Arteaga, un espacio destinado al encuentro, la lectura y el intercambio de ideas en torno a distintas obras literarias.

El Club de Libro iniciará el 2 de septiembre de 2026, con sesiones que se llevarán a cabo los miércoles a las 18:00 horas, en las instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga, ubicada en Carretera 57 km. 13, Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila.

En esta ocasión, las y los participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la novela “El retrato de Rose Madder”, del reconocido escritor estadounidense Stephen King, publicada originalmente en 1995; la obra aborda la historia de Rose Daniels y las consecuencias de la violencia doméstica que experimenta por parte de su esposo, incorporando además elementos fantásticos vinculados con la mitología griega.

La invitación está abierta y las personas interesadas en formar parte de este espacio de convivencia y reflexión no necesitan realizar un registro previo; pueden acudir directamente a la Infoteca Arteaga para incorporarse a esta actividad.

Para estudiantes de la UA de C, la participación en el Club de Libro permitirá acreditar 21 horas para cubrir un crédito extracurricular, por lo que representa también una oportunidad para complementar su formación integral mediante actividades culturales y de lectura.

Para más información, comunicarse a la Infoteca Arteaga al teléfono (844) 411 14 01 o a través de la página de Facebook “Infoteca Arteaga UAdeC” https://www.facebook.com/InfotecaCU. (El Heraldo de Saltillo)