Autoridades decomisan en NL cuantioso contrabando de armas de alto poder procedente de EU

Ciudad de México.- Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en el estado de Nuevo León a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de 210 armas de fuego destinado a grupos criminales en México, informó este lunes 31 de agosto el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch.

“Con este aseguramiento suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, mencionó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

Las detenciones y la incautación de las armas ocurrieron en el municipio de Sabinas Hidalgo, unos 100 kilómetros al norte de Monterrey, capital de Nuevo León.

El arsenal decomisado por el Gabinete de Seguridad y que iba a grupos criminales en México, consta de:

195 armas largas

15 armas cortas

93 Cargadores

2 vehículos

2 semirremolques

Las acciones fueron producto de labores de inteligencia para identificar y desarticular rutas de tráfico de armas, aseguró Harfuch.

García Harfuch hizo hincapié en el tema de responsabilidad compartida no sólo para frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos sino el flujo de armas de Estados Unidos a México.

El decomiso ocurre en medio de las presiones de México a Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas a través de la frontera común, considerado por el Gobierno de Sheinbaum como una de las principales fuentes de poder de fuego de los grupos del crimen organizado.

México también ha buscado combatir el flujo mediante tribunales estadounidenses. En junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad una demanda mexicana contra varios fabricantes de armas, al considerar que estaban protegidos por la legislación que concede amplia inmunidad a esas compañías frente al uso ilícito posterior de sus productos. (El Heraldo de Saltillo)