NFL anuncia venta de boletos para Vikings-49ers en México

Ciudad de México.- La NFL dio a conocer las fechas en las que se venderán los boletos para el México City Game entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers que se jugará el 22 de noviembre.

El 14 de septiembre iniciará la venta anticipada para tarjetahabientes de American Express a partir de las 10:00 horas, mismo horario en el que el 17 de septiembre será el turno de los tarjetahabientes de Banorte para adquirir sus entradas, mientras que la venta general arrancará el 22 de septiembre. Los aficionados podrán comprar sus boletos a través de Ticketmaster.

“Estamos absolutamente emocionados de abrir la venta de boletos para el esperado regreso de la NFL a Ciudad de México. Esperamos recibir a aficionados de todo el país y del mundo, y ofrecer una semana inolvidable de futbol americano, cultura y comunidad”, dijo Arturo Olivé, Gerente General de NFL México.

Este juego de Domingo por la Noche entre Niners y Vikings significará el regreso de la NFL al Estadio Azteca luego de cuatro años, ya que el último partido fue un Monday Night Football entre los mismos 49ers y los Arizona Cardinals con victoria para el equipo de la Bahía por 38-10. (AGENCIA REFORMA9