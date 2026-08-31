EL PODER BAJO LA LUPA: ESTADO, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llega a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno con un promedio de aprobación ciudadana de 68.4%, según revelan los estudios demoscópicos recientes.

La rendición del informe oficial tendrá lugar este próximo 1 de septiembre, tras lo cual la mandataria iniciará una gira de trabajo que recorrerá las 32 entidades de la República.

De acuerdo con el desglose de mediciones de firmas como FactoMétrica e ÍndigoData publicadas a finales de agosto de 2026, los indicadores clave de su gestión muestran el siguiente respaldo:

Aprobación general: El 68.4% de la población respalda el desempeño global de la mandataria.

Rumbo del país: Un 67.2% de los mexicanos considera que la nación avanza por el camino correcto.

Rubro mejor valorado: Los programas sociales y de bienestar continúan registrando las calificaciones positivas más altas.

Estrategia de seguridad: El 40% de los encuestados confía plenamente en la estrategia de pacificación nacional, destacando en la agenda gubernamental una reducción en los promedios diarios de homicidios.

Paralelamente al ambiente de evaluación política, la presidenta ha destacado datos recientes del INEGI relativos al bienestar subjetivo de la población.

El indicador de satisfacción con la vida en México subió a un promedio de 8.75 (sobre una escala de 10), alcanzando niveles históricos que la administración ha sumado como marco de percepción positiva de cara al inicio de su tercer año de mandato.

Sin embargo, usted como ciudadano, basado en su propia experiencia de vida, en lo que acontece en su entorno, y en su día a día, podrá tener su propia evaluación del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Considerando que tal vez, en lo personal, desea profundizar más en el análisis del actual gobierno, me pareció oportuno compartir para ello un breve marco teórico conceptual, que sirva como referente en su exploración.

Norberto Bobbio, Jurista, abogado, filósofo y politólogo italiano, analizó qué es el Estado, cómo debe ejercerse el gobierno y cuál es el papel de la sociedad civil en una democracia.

Su preocupación constante fue la libertad y afirmó: “No es posible imaginar una sociedad libre sin un Estado de derecho, pero tampoco sin una sociedad civil activa y vigilante.”

Para Bobbio, el Estado es una organización política que posee el monopolio legitimo del poder en un territorio determinado. Su finalidad no es dominar, sino crear las condiciones para la vida civilizada.

Mientras que el gobierno es el conjunto de instituciones y personas que toman decisiones vinculantes para la comunidad. El que deberá actuar con legitimidad, eficacia y responsabilidad.

Plantea como funciones básicas del Estado:

Garantizar la seguridad.

Establecer y hacer cumplir las leyes.

Promover el bienestar general.

Proteger los derechos fundamentales.

Como principios del buen gobierno señala:

⁃ Legalidad: actuar conforme a la ley

⁃ Responsabilidad: rendir cuentas por los actos.

⁃ Transparencia: decisiones públicas y justificadas.

⁃ Control: límites y balances al poder.

La otra gran categoría de análisis de Bobbio es la sociedad civil; la que define como el conjunto de asociaciones, grupos e individuos que actúan de manera autónoma frente al Estado, persiguiendo intereses y valores propios.

Es un espacio de libertad y participación. Lugar donde se forman la opinión pública y la cultura democrática.

Que, además, actúa como contrapeso frente al poder y defiende derechos.

Entre esas categorías, Bobbio propone un equilibrio dinámico y virtuoso:

ESTADO

Proporciona el marco legal e institucional.

Debe ser limitado por el derecho.

GOBIERNO

Administra el poder y toma decisiones para el bien común.

Debe ser controlado.

SOCIEDAD CIVIL

Participa, vigila y propone.

Garantiza pluralismo y defensa de los derechos.

Sin sociedad civil no hay libertad; sin Estado no hay orden; sin buen gobierno no hay justicia.

En resumen:

El Estado es necesario para garantizar la convivencia y el orden, pero debe estar limitado por el derecho.

El gobierno es el ejercicio del poder con fines públicos y bajo control de la ley.

La sociedad civil es el espacio de autonomía de los individuos frente al poder estatal.

La máxima aspiración es el Estado de derecho: un poder limitado por normas, garantías y derechos.

La democracia es el mejor sistema posible porque permite el control y la corrección del poder.

Es el método que permite al pueblo participar directa o indirectamente en las decisiones colectivas.

No es perfecta, pero es corregible.

Requiere instituciones representativas, elecciones libres y pluralismo.

Implica derechos civiles y políticos, pero también sociales.

La democracia no es el gobierno de los ángeles, sino un procedimiento para evitar el abuso del poder.

El objetivo de la política no es otro que el de crear las condiciones para que cada persona pueda realizar libremente su propia

Basado en ese marco de referencia, usted podrá ampliar más su proceso de evaluación, no solo de la presidenta, sino de todo el conjunto social.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

josevega@nuestrarevista.com.mx