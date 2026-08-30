Por casas y herencias, agreden a mamás y abuelas en Coahuila

La Secretaría de las Mujeres de Coahuila advierte que hijos y nietos figuran entre los principales agresores de mujeres de la tercera edad, principalmente en conflictos relacionados con viviendas, propiedades y herencias; el miedo a denunciar a sus propios familiares dificulta la atención de estos casos

La intención de despojar de sus viviendas o de bienes relacionados con herencias representa una de las principales causas de violencia contra mujeres adultas mayores en Coahuila, problemática en la que, lamentablemente, los agresores suelen ser integrantes de su propia familia, principalmente hijos y nietos.

Así lo señaló Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres en Coahuila, quien explicó que aunque las agresiones contra mujeres de la tercera edad representan una proporción menor dentro de las atenciones que brinda la dependencia, sí se han identificado casos en los que familiares directos ejercen violencia en su contra.

«Sí se registran agresiones, aunque son las menos en lo que se refiere a las atenciones que damos, lamentablemente sí se da que los agresores son directamente su familia, hijos y nietos son los principales agresores de ellas», remarcó.

La funcionaria destacó que las mujeres de cualquier edad que atraviesan por una situación de violencia pueden recibir atención y acompañamiento por parte de la Secretaría de las Mujeres, incluyendo apoyo psicológico y orientación para iniciar procesos legales cuando sea necesario.

«Siendo mujeres de cualquier edad se les da la atención, el acompañamiento psicológico, inclusive hay casos que se han presentado también de denuncias para las o los hijos, sobre todo cuando hay temas de herencias y de propiedades de por medio», explicó.

«Es cuando, en algunas ocasiones, los hijos quieren sacar a las mujeres, a las abuelas o a las madres, de las viviendas en las que ellas crecieron toda su vida», puntualizó.

Consideró que la falta de denuncia continúa siendo uno de los principales obstáculos para atender este tipo de situaciones, debido a factores culturales y al temor de las propias mujeres adultas mayores a denunciar a sus familiares.

«La falta de denuncia es un problema cultural, de temor de las mismas mujeres porque crecen con estereotipos y patrones de conducta donde, en aquellos tiempos, las mujeres se quedaban calladas. Yo les hago un llamado a que sepan que todas nuestras mujeres adultas mayores no están solas, que tenemos un gobierno que las acompaña, que las protege, que las cuida», expresó. (OMAR SOTO)