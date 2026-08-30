Mejora Javier Díaz vialidades en todos los sectores de Saltillo

Gobierno de Saltillo realiza acciones de limpieza, pintura, rehabilitación, desazolve y atención de infraestructura vial en toda la ciudad

El alcalde Javier Díaz González impulsa acciones permanentes para mejorar las vialidades de Saltillo, con trabajos que fortalecen la iluminación, limpieza y condiciones de seguridad en beneficio de saltillenses y visitantes.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal lleva a cabo la aplicación de pintura y el mantenimiento de barreras de contención y sus soportes, además del reacomodo y sustitución de muros de concreto que presentan algún tipo de daño, a fin de mejorar la seguridad vial en bulevares como Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, entre otros.

Cuadrillas de “Aquí Andamos” realizan también labores de limpieza mediante barrido manual y con barredoras mecánicas, así como trabajos de desazolve y deshierbe en bulevares como Isidro López Zertuche, Emilio Arizpe de la Maza, Mirasierra, José Musa de León y Antonio Cárdenas, entre otros.

“Nuestro principal objetivo es tener vialidades funcionales, seguras y en mejores condiciones para todas y todos, con una atención permanente que responda a las necesidades de movilidad de una ciudad que sigue creciendo”, expresó el alcalde Javier Díaz.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo instaló nuevas luminarias a lo largo del periférico Luis Echeverría Álvarez, con lo que se mejora la visibilidad y se incrementa la seguridad para automovilistas y peatones.

Además, se desarrollan trabajos de limpieza y aplicación de pintura en túneles y pasos a desnivel, así como la delimitación de carriles centrales y pintura en cordones cuneta de camellones centrales en las principales vialidades de Saltillo.

Por instrucción de Javier Díaz, continúan las jornadas de rehabilitación de tramos de pavimento deteriorado en vialidades principales y calles al interior de colonias de los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la ciudad, con lo que se atiende una de las principales peticiones de la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal trabaja en distintos frentes para mejorar las condiciones de las vialidades mediante labores de rehabilitación, iluminación, señalización, limpieza y protección vial. (El Heraldo de Saltillo)