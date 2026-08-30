Recibe Senado iniciativa presidencial de doble nacionalidad

Ciudad de México.- El Senado de la República recibió la mañana de este domingo la iniciativa presidencial conocida como de «doble nacionalidad».

La todavía presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó que la iniciativa, que busca la reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, pretende garantizar que quien ejerza la titularidad del Ejecutivo federal y de las Gubernaturas no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera.

Castillo informó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su dictaminación.

La iniciativa fue recibida por Castillo Juárez a las 08:03 horas de este domingo y el oficio respectivo lleva la firma de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La propuesta para modificar el artículo 82 constitucional establece como requisito, para ser Presidente o Presidenta no tener ni adquirir otra nacionalidad y que, en caso de tenerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato. (El Heraldo de Saltillo)