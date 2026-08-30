El verdadero peligro no es cambiar, sino hacerlo demasiado tarde

La innovación suele presentarse como una virtud empresarial, una especie de palabra obligatoria en discursos corporativos, planes estratégicos y presentaciones para inversionistas. Todas las organizaciones dicen querer innovar. Pocas, sin embargo, están realmente dispuestas a aceptar lo que la innovación implica: cuestionar aquello que todavía funciona, abandonar prácticas que durante años dieron resultados y, en ocasiones, competir contra sus propios productos antes de que alguien más lo haga. Ahí comienza una de las grandes contradicciones del mundo empresarial. Las compañías rara vez fracasan porque ignoren por completo que el mercado está cambiando. Muchas fracasan porque reconocen el cambio, lo estudian, incluso lo discuten durante años, pero deciden que todavía no es el momento adecuado para actuar.

La resistencia al cambio no siempre adopta la forma de una negativa abierta. En las organizaciones modernas suele manifestarse de maneras mucho más sofisticadas. Se crean comités, se solicitan estudios, se organizan reuniones, se encargan análisis de mercado y se preparan proyectos piloto que nunca adquieren suficiente presupuesto o autoridad para transformar realmente el negocio. De esta manera, la empresa puede convencerse de que está innovando cuando en realidad está administrando cuidadosamente su inmovilidad. El problema es que los mercados no esperan a que las organizaciones alcancen consenso interno.

Un ejemplo interesante es el de Borders Group, que durante años fue una de las cadenas de librerías más importantes de Estados Unidos. A finales de los años noventa y principios de los dos mil, mientras el comercio electrónico comenzaba a transformar la venta de libros, Borders tomó una decisión que hoy resulta difícil de imaginar: delegó buena parte de su operación de comercio electrónico a Amazon. En lugar de desarrollar agresivamente su propia capacidad digital, permitió que un futuro competidor administrara esa relación con sus clientes en internet. Durante algún tiempo, la decisión parecía financieramente razonable. Construir infraestructura tecnológica era caro, mientras que las tiendas físicas continuaban generando ingresos significativos. El resultado fue que la compañía subestimó el

cambio estructural en los hábitos de consumo. Borders se declaró en bancarrota en 2011.

Lo relevante de este caso no es simplemente que una empresa no haya comprendido internet. Muchas organizaciones de aquella época tampoco lo hicieron. La lección más profunda es que los modelos exitosos generan incentivos para proteger el presente. Para una empresa con cientos de tiendas, enormes inventarios, contratos inmobiliarios y miles de empleados, apostar agresivamente por el comercio electrónico significaba aceptar que parte de su propia infraestructura podía perder valor. Innovar no representaba únicamente una oportunidad; también implicaba reconocer que aquello que había construido durante décadas podía convertirse en una carga.

La resistencia al cambio, por tanto, tiene una característica peligrosa: suele estar respaldada por evidencia. Los ejecutivos que defienden el modelo tradicional pueden mostrar ventas, márgenes, participación de mercado y encuestas de clientes satisfechos. Durante años pueden tener razón. El problema es que una organización puede estar tomando decisiones racionales utilizando información de un mundo que está dejando de existir.

La historia empresarial muestra entonces una verdad incómoda: la resistencia al cambio no está necesariamente relacionada con ignorancia, incompetencia o falta de inteligencia. Algunas de las organizaciones que han sufrido las mayores disrupciones estaban dirigidas por personas experimentadas y contaban con abundante información sobre las tendencias emergentes. El problema suele encontrarse en otro lugar: los incentivos internos recompensan la protección del negocio existente mucho más que la construcción de uno nuevo.

Un ejecutivo responsable de una unidad rentable difícilmente será premiado por reducir voluntariamente sus ventas para impulsar una tecnología que quizá sea exitosa cinco años después. Un gerente que cuestiona un producto estrella puede parecer pesimista. Un empleado que propone modificar radicalmente un proceso puede ser considerado problemático. Paradójicamente, las personas que identifican primero la necesidad de cambio no siempre son quienes tienen mayor influencia dentro de la organización.

Hoy por hoy, La verdadera amenaza para una empresa rara vez aparece con un letrero anunciando que viene a destruir su industria. Suele comenzar como una tecnología imperfecta, un competidor pequeño, un comportamiento extraño de los consumidores o una idea que los expertos consideran poco rentable. Cuando finalmente parece evidente, normalmente ya existen empresas que llevan años preparándose. Y aquí aparece la parte incómoda: tal vez el principal enemigo de la

innovación no sea la resistencia al cambio, sino el éxito. Las organizaciones que están perdiendo no necesitan demasiados argumentos para modificar su rumbo. Las que ganan tienen millones de razones para seguir haciendo exactamente lo mismo.

Las empresas suelen creer que cambian cuando están listas. El mercado, en cambio, cambia cuando quiere. Y por lo regular no pide permiso.