Implementa Municipio operativo; clausuran y notifican bares

Hay un detenido por posesión de marihuana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Alcoholes y Justicia Cívica, implementó un operativo de verificación en bares y cantinas que derivó en la clausura y notificación de establecimientos y una detención por posesión de marihuana.

El operativo fue encabezado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, en establecimientos del norte y sur de Saltillo.

“La indicación del alcalde Javier Díaz González es muy clara: velar por la seguridad de la juventud y de todos quienes asistan a estos establecimientos a recrearse, por eso los lugares deben brindar todas las garantías para que haya convivencias seguras y sin riesgos”, indicó.

Un bar clausurado y dos detenidos

En el Bar Arizona, en las curvas de Landín, se colocaron sellos de clausura por falta de licencia de funcionamiento y uso de suelo, por parte de Desarrollo Urbano, y sellos de suspensión por parte de Protección Civil por falta de dictamen de seguridad.

En el Bar Sayulita, en Carranza y Veracruz, y en el Bar La Saltillense, en bulevar Antonio Cárdenas, se detuvo a dos personas, una por posesión de marihuana y otra por alterar el orden público, respectivamente.

Además de esos bares, también recibieron notificaciones el Mil Amores, en bulevar Pedro Figueroa, y La Pispireta, en periférico Luis Echeverría Álvarez, por diversas faltas como carecer de licencia ambiental, licencia de funcionamiento vencida o exceso de ruido.

La Comisaría reiteró que estos operativos continuarán de forma permanente para garantizar el cumplimiento de la normativa. (El Heraldo de Saltillo)