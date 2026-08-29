Invita Facultad de Trabajo Social de la UAdeC a Brigada de Lentes a bajo costo

Con el propósito de apoyar la salud visual y la economía de estudiantes, sus familias y a la ciudadanía, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en colaboración con Óptica Laguna, llevará a cabo una Brigada de Lentes a Bajo Costo los próximos 1 y 2 de septiembre, abierta tanto para la comunidad universitaria como para el público en general.

La jornada comenzará a partir de las 11:00 horas en la explanada de la Facultad de Trabajo Social, ubicada en el cruce de avenida Las Torres y calle Cuquita Cepeda de Dávila, en la colonia Francisco I. Madero, donde los asistentes podrán acceder a un examen de la vista gratuito y conocer las diferentes opciones disponibles de acuerdo con sus necesidades.

De acuerdo con la convocatoria, durante la brigada se ofrecerán lentes desde 390 pesos, además de la facilidad de realizar el pago en dos exhibiciones, con un 50 por ciento como anticipo. También habrá promociones en lentes de contacto, con paquetes 2×1 desde 290 pesos, así como descuentos del 50 por ciento en tratamientos antirreflejantes, Blueblock y fotocromáticos.

El director de la Facultad de Trabajo Social de la UAdeC, César de León Alvarado, señaló que esta actividad busca acercar alternativas accesibles para el cuidado de la vista, principalmente para quienes por cuestiones económicas han postergado la adquisición de lentes o una revisión visual.

“Queremos que nuestra facultad sea también un espacio desde el cual podamos acercar servicios que representen un beneficio directo para nuestros estudiantes, sus familias y la comunidad. La salud visual es muy importante para el desempeño académico y para las actividades cotidianas, por ello invitamos a aprovechar esta brigada”, expresó.

De León Alvarado destacó que la convocatoria no está limitada a estudiantes de la UAdeC, por lo que cualquier persona interesada podrá acudir durante los dos días de atención y solicitar el examen gratuito, así como consultar las promociones disponibles. (EDUARDO SERNA).