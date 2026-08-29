UAdeC se consolida como líder estatal en el Programa Oficina Verde con 71 acreditaciones

La Universidad Autónoma de Coahuila fortalece su liderazgo en sustentabilidad al obtener 71 acreditaciones de 165, entre ellas 12 en categoría Diamante, el máximo nivel del programa

La Universidad Autónoma de Coahuila se consolida como una institución líder y referente en la implementación del Programa Oficina Verde, al obtener un total de 71 acreditaciones correspondientes al trabajo realizado durante 2025 por sus Escuelas, Facultades y Dependencias.

La entrega de acreditaciones se llevó a cabo en el Parque Ecológico El Chapulín, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de Coahuila para reconocer a las instituciones que promueven prácticas sustentables y disminuyen el impacto ambiental generado por sus actividades administrativas.

Desde 2018, la UAdeC participa en este programa, fortaleciendo año con año una cultura institucional orientada al uso responsable de los recursos, la reducción de residuos y la implementación de buenas prácticas ambientales.

En esta edición, la Universidad obtuvo:

12 acreditaciones Diamante, la categoría más alta del programa;

29 acreditaciones Oro;

14 acreditaciones Plata;

10 Constancias; y

6 Constancias Verdes.

Los criterios evaluados dentro del Programa Oficina Verde incluyen el uso eficiente de la energía eléctrica y del agua, la reducción y separación de residuos, el uso responsable de materiales de oficina y productos de aseo, así como el manejo eficiente de combustibles y el mantenimiento responsable del parque vehicular.

Además, contempla estrategias complementarias relacionadas con el fortalecimiento de áreas verdes, actividades ambientales extramuros con impacto en la comunidad y la implementación de políticas ambientales.

La Coordinadora General de Sustentabilidad Universitaria de la UAdeC, Verónica Villarreal Sánchez, destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado de toda la comunidad universitaria.

“Estas 71 acreditaciones representan mucho más que un reconocimiento. Son el reflejo de una Universidad que ha entendido que la sustentabilidad debe convertirse en hábitos, acciones y resultados medibles. Hoy podemos decir con orgullo que la UAdeC es líder en Oficina Verde porque existe un compromiso real de nuestras Escuelas, Facultades y Dependencias por transformar la manera en que utilizamos nuestros recursos y cuidamos nuestro entorno”, señaló.

Asimismo, reconoció la participación de directivos, personal administrativo, enlaces ambientales y Comités Ambientales Lobos Verdes, quienes han sido parte fundamental para avanzar en los distintos niveles de acreditación.

Villarreal Sánchez señaló que uno de los principales objetivos de la Universidad será continuar ampliando la participación institucional y acompañar a cada unidad académica y dependencia para que pueda avanzar hacia categorías superiores.

“El reto no termina con recibir una acreditación. Nuestro objetivo es seguir mejorando, lograr que cada vez más espacios universitarios alcancen los niveles más altos del programa y que la sustentabilidad forme parte de todas nuestras decisiones institucionales”, agregó.

Con estos resultados, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la construcción de espacios de trabajo responsables y con una política universitaria que impulsa acciones concretas frente a los desafíos ambientales actuales.

Una Oficina Verde transforma hábitos; una Universidad Verde transforma comunidades. (El Heraldo de Saltillo)