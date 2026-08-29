Invita CIJ Saltillo a universitarios a realizar su servicio social en prevención de adicciones y salud mental

El Centro de Integración Juvenil (CIJ), delegación Saltillo, mantiene abierta la invitación para que estudiantes universitarios interesados en fortalecer su formación profesional puedan realizar su servicio social dentro de la institución, participando en actividades relacionadas con la prevención, tratamiento, investigación y capacitación en materia de salud mental y adicciones.

Norma Pérez Reyes, titular del CIJ Saltillo, señaló que esta oportunidad permite a los jóvenes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su preparación académica y, al mismo tiempo, involucrarse en acciones que generan un beneficio para la comunidad.

“Invitamos a las y los universitarios que se encuentran en condiciones de iniciar su servicio social a acercarse al Centro de Integración Juvenil. Es una oportunidad para adquirir experiencia, desarrollar nuevas habilidades y, sobre todo, conocer de cerca el trabajo que realizamos en prevención, salud mental y atención de las adicciones”, expresó.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de las carreras de Administración, Derecho, Nutrición, Pedagogía, Psicología, Psicología Educativa, Sociología y Trabajo Social, quienes podrán incorporarse al programa denominado Prevención, tratamiento, investigación y capacitación en Salud Mental y Adicciones.

Entre los requisitos establecidos se encuentran contar con una carta de presentación expedida por la universidad, haber cubierto el 75 por ciento de los créditos del plan de estudios, presentar copia de la CURP y una fotografía tamaño infantil.

Pérez Reyes destacó que el servicio social representa mucho más que el cumplimiento de un requisito académico, ya que permite a los estudiantes entrar en contacto con situaciones reales y complementar los conocimientos obtenidos en las aulas con experiencia práctica.

“Para nosotros también es muy importante contar con jóvenes que tengan interés en aprender y aportar. Durante este proceso pueden conocer diferentes

áreas de intervención y desarrollar herramientas que posteriormente serán valiosas en su ejercicio profesional”, agregó.

El CIJ Saltillo reiteró el llamado a estudiantes de las carreras contempladas en la convocatoria para aprovechar este espacio de formación y servicio a la comunidad. Las personas interesadas en obtener mayor información o comenzar el proceso pueden establecer contacto a través del correo electrónico serviciosocial@cij.gob.mx. (EDUARDO SERNA).