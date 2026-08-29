Disfrutan saltillenses de Noche de Museos en el Cañón de San Lorenzo

Se contó con la participación de la Orquesta de Cámara de Saltillo

Familias saltillenses disfrutaron de la décima edición del programa Noche de Museos, que en esta ocasión se llevó a cabo en La Pedrera del Cañón de San Lorenzo, en la Sierra de Zapalinamé.

El evento fue organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Turismo, en coordinación con la asociación civil Conservación San Lorenzo, y ofreció de manera gratuita actividades culturales, recreativas y de contacto con la naturaleza.

Lydia González Rodríguez, directora de Turismo en Saltillo, señaló que esta edición se realizó con el apoyo y respaldo del alcalde Javier Díaz González, con el propósito de acercar a la ciudadanía nuevas experiencias y mostrar la riqueza natural con la que cuenta Saltillo.

“La participación del Cañón de San Lorenzo en Noche de Museos parte de una visión amplia del concepto de un museo vivo de la naturaleza, que representa un patrimonio de gran importancia para Saltillo”, destacó.

González Rodríguez mencionó que La Pedrera es un espacio que permite acercar a las y los visitantes a la historia natural de las montañas de la región, además de ofrecer actividades educativas y recreativas compatibles con su conservación.

Durante el evento se presentó el concierto “Los planetas, una travesía orquestal”, a cargo de la Orquesta de Cámara de Saltillo.

Las y los asistentes participaron además en un recorrido geológico por el sitio y tuvieron la oportunidad de observar la luna a través de telescopios, con el apoyo de la Asociación Astronómica de Saltillo.

Como parte de las actividades también se realizó una demostración de escalada en roca y una degustación.

Alejandro Arizpe Narro, presidente de Conservación San Lorenzo, A. C., dio la bienvenida a las y los asistentes y agradeció al alcalde Javier Díaz González y a la Dirección de Turismo por llevar Noche de Museos a este espacio natural.

En esta décima edición estuvieron presentes también Martha Moncada Zertuche, subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Eglantina Canales Gutiérrez, consejera directiva de la Reserva Natural Sierra de Zapalinamé; así como María Leal Lara, directora de Conservación San Lorenzo, A. C. (El Heraldo de Saltillo)