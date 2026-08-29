MARS anuncia operativos para un septiembre seguro

¡Vamos Seguros! Se desplegará un dispositivo de seguridad, vialidad y protección civil para la protección ciudadana durante los eventos en la ciudad

Torreón.- Al término de la reunión de evaluación de seguridad correspondiente a la semana 34, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció los operativos que se desplegarán en diferentes espacios de la ciudad con motivo de los festejos patrios. Asimismo, informó los avances y resultados de las acciones puestas en marcha por su Administración, relacionados a temas de movilidad, orden urbano y limpieza de espacios públicos.

En el marco de los festejos patrios que inician desde el martes 1 de septiembre con la Lectura del Bando Solemne, el presidente municipal indicó que se tiene preparado un operativo especial de seguridad, movilidad, vialidad y protección civil, para que quienes asisten a los eventos y actividades programadas puedan disfrutar en un ambiente familiar, de orden y de sana convivencia.

Para uno de los eventos de mayor concentración de personas, el Grito de Independencia, se contará con la presentación del cantante Alfredo Olivas, por lo cual habrá un esquema de seguridad y vialidad al entorno de la Plaza Mayor. De igual forma, para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, se montará un operativo especial de movilidad, seguridad vial y protección civil.

Riquelme Solís reiteró la invitación a la ciudadanía al concierto de Alfredo Olivas, así como a la demás actividades y presentaciones que habrá en la ciudad, como es también el inicio de la tradicional Feria de Torreón que será el próximo viernes 4 de septiembre.

Para la Feria, informó que se mantendrá un dispositivo de seguridad permanente conformado por 200 elementos, además de la presencia de Tránsito y Vialidad en horarios estratégicos, y la coordinación con Protección Civil y el propio Consejo de la Feria.

“El propósito es mantener el orden y salvaguardar a las familias que acuden a estos espacios. En Torreón las condiciones de seguridad nos permiten llevar a cabo eventos de gran convocatoria y contamos con el respaldo y la confianza de la gente, por lo cual, el compromiso de mi Administración está en cuidar la integridad todas y todos”, externó el edil.

El alcalde señaló además que otro de los factores que se cuidarán para proteger a la ciudadanía y evitar riesgos y daños a integridad de la población, será el uso de pirotecnia, sobre todo para la noche del Grito de Independencia. Dijo que el Municipio colaborará en esta materia, con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Asimismo, el presidente municipal abordó los operativos que habrá en la ciudad y los que se intensificarán a partir del próximo lunes, como el de vialidad por el regreso a clases, el cual inició desde hace dos semanas paulatinamente en los planteles que iniciaron su ciclo escolar, y que este próximo lunes se fortalecerá con el ingreso del resto de los alumnos.

El alcalde destacó también la presencia vial que se intensificará debido a los ajustes de rutas por el avance de la obra Revolución -Vasconcelos, también a partir del próximo lunes, así como los resultados hasta el momento del operativo limpieza en el Centro Histórico, el cual solo en vehículos chatarra se han retirado 243; y el de seguridad para el partido Santos contra Tigres de este sábado, entre otros de interés para mantener el orden en Torreón. (El Heraldo de Saltillo)