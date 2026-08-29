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Torreón, sede del baile de coronación de la Reina Estatal de las Personas   Mayores 2026

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El Heraldo de Saltillo
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El gobernador y el alcalde reconocieron el papel de las personas adultas mayores en la construcción de la historia de Torreón y de Coahuila

Torreón.- La tarde de este viernes se llevó a cabo en Torreón el Baile de Coronación de la Reina Estatal de las Personas Mayores 2026, que contó con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria de DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís; y la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda.

En el marco del Mes de las Personas Mayores, y del Día de los Abuelos, el presidente municipal reconoció el importante papel de este sector de la población en la historia de Torreón y de Coahuila. “Celebro su experiencia, su alegría y todo lo que representan para nuestras familias”.

Asimismo, reiteró que en su Administración continuarán las acciones de dignificación de los adultos mayores, así como los programas y espacios de activación física y convivencia, como son las actividades y competencias deportivas, de expresión artística o el programa de empacadores, entre otros.

Además de la atención cercana y sensible a sus necesidades de salud, movilidad y cuidado emocional, a través del Municipio y del DIF Torreón, en coordinación con el Gobierno del Estado y DIF Coahuila.

De igual forma, en su mensaje, el gobernador expresó que la grandeza de Coahuila en gran parte se ha logrado por el trabajo, dedicación y esfuerzo de los adultos mayores.

En el evento, las autoridades coronaron como Reina Estatal de las Personas Mayores 2026 a la señora Rosa María Leos, de Monclova; y como Princesa a la señora Gloria García, de San Pedro, Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)

 

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